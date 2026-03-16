2026. március 16. hétfő Henrietta
Donald Trump amerikai elnök beszédet mond a Verst Logistics szállítmányozási cég telepén, a Kentucky állambeli Hebronban 2026. március 11-én. Trump a rendezvényen bejelentette: a Nemzetközi Energia Ügynökség beleegyezett abba, hogy összehangolja a különbözõ országok olajtartalékainak  mintegy 400 millió hordó kõolaj  felszabadítását az iráni konfliktus nyomán felszökött világpiaci olajárak stabilizálása érdekében.
Donald Trump: sötét jövő elé néz a NATO, ha a szövetségesek most nem segítenek

Donald Trump amerikai elnök szerint nagyon rosszat tenne a NATO jövőjének, ha a szövetségesek nem segítenének az Irán által lezárt Hormuzi-szoros megnyitásában. Trump a Financial Times című brit üzleti napilapnak adott interjúban úgy fogalmazott: helyénvaló lenne, ha „azok, akiknek előnye származik a szorosból, hozzájárulnának annak biztosításához, hogy ott semmi rossz ne történjen”.

Az amerikai elnök a hétvégén felvetette annak a lehetőségét, hogy „közös erőfeszítés gyanánt” Nagy-Britannia, Franciaország, Japán, Dél-Korea, sőt Kína is küldhetne haditengerészeti erőket a világ nyersolajellátásában kulcsszerepet betöltő, a teheráni rezsim által az iráni háború kezdete után lezárt Hormuzi-szoros hajóforgalmának újraindításához.

A Financial Timesnak nyilatkozva Trump kijelentette: ha erre a felvetésére „nem érkezik válasz, vagy negatív válasz érkezik, akkor a NATO nagyon rossz jövő elé néz”.

Hozzátette: az Egyesült Államoknak nem volt kötelessége, hogy segítséget nyújtson a NATO-nak az ukrajnai háborúban, mivel „Ukrajna több ezer mérföldre van tőlünk, mégis segítettünk. Most majd meglátjuk, hogy ők is segítenek-e nekünk”.

„Régóta mondom, hogy mi a rendelkezésükre állunk, ők viszont nem állnak a mi rendelkezésünkre. Nem vagyok bizonyos abban sem, hogy most segítenek-e”

– fogalmazott az amerikai elnök.

Donald Trump szerint az Egyesült Államoktól eltérően, Európa és Kína erőteljesen függ az öbölmenti térségből importált olajtól.

Arra a kérdésre, hogy milyen segítséget vár a szövetséges hatalmaktól, azt mondta: bármilyent, amire szükség van a szoros újbóli megnyitásához, de mindenekelőtt aknamentesítő eszközöket, amelyekből Európában sokkal több van, mint az Egyesült Államokban.

Trump emellett európai kommandós egységek kivezénylésének lehetőségére is utalt, mondván: olyanokra is szükség van, akik „kiiktatnak néhány rosszakaratú embert az iráni partok mentén”.

Donald Trump szerint az Egyesült Államok nagyon kemény csapásokat mér Iránra, és az irániaknak „semmijük nem maradt azon kívül, hogy tudnak egy kis bajt keverni a szorosban”.

A Hormuzi-szoroson keresztül olajat importáló országokról szólva azt mondta, mivel hasznot húznak a Hormuzi-szoroson zajló forgalomból, „illene, hogy segítsenek nekünk” a szoros ellenőrzésében.

Külön kiemelte Kínát olyan országként, amelynek segítenie kellene, mivel szavai szerint Kína a Hormuzi-szoroson keresztük szerzi be olajimportjának 90 százalékát.

Hozzátette: túl késő lenne, ha Kína ezzel a döntéssel megvárná az áprilisra tervezett kínai–amerikai csúcstalálkozót.

Az amerikai elnök szerint Washington még a találkozó előtt szeretné tudni, hogy Kína miként dönt. Kijelentette: el is halaszthatja jövő havi pekingi látogatását.

Donald Trump erőteljesen bírálta a brit kormány hozzáállását. Úgy fogalmazott: lehet, hogy Nagy-Britannia az Egyesült Államok első számú szövetségese, „de amikor kértem, hogy jöjjenek, nem jöttek”, aztán amikor „gyakorlatilag elsöpörtük Irán veszélyt jelentő képességeit, azt mondták, hogy jó, akkor küldünk két hajót”.

London már a háború elején komoly konfliktusba keveredett az Egyesült Államokkal, miután Keir Starmer brit miniszterelnök egyértelműen kizárta a brit fegyveres erők csatlakozását az Irán elleni amerikai és izraeli hadműveletekhez, és a konfliktus első napjaiban a brit támaszpontok használatát sem engedélyezte az amerikai légierőnek.

Starmer ezt a tilalmat végül feloldotta, de az erről szóló döntést bejelentő alsóházi felszólalásában az Irán ellen indított amerikai-izraeli hadműveletek jogi megalapozottságát is megkérdőjelezte, és kijelentette, hogy „kizárólag a levegőből nem lehet rendszerváltást elérni” Iránban.

A Financial Times kérdésére, hogy Oroszország segíti-e Iránt műholdas adatok átadásával az amerikai és az izraeli rakétaelhárító rendszerek elleni támadásokban, Trump azt mondta, hogy ezt nem tudja egyértelműen. Hozzátette ugyanakkor, hogy mivel az Egyesült Államok is segítette Ukrajnát, „nem mondhatjuk (Oroszországnak), hogy »hé, mit csináltok«, amkor mi ugyanazt csináljuk”.

Elemzők március 15-ről: két nagy politikai tömböt láttunk, de nem az dönti el a választást, hol voltak többen

Ismét vita alakult ki a Fidesz és a Tisza Párt között annak kapcsán, hogy március 15-én a kormánypárti Békemeneten, vagy a Tisza által szervezett Nemzeti meneten vettek-e részt többen. A „számháború” jelentőségéről Pálfalvi Milánt, a Nézőpont Intézet elemzőjét és Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökét kérdeztük az InfoRádióban.
 

Rendzavarás nélkül lezajlottak a március 15-i ünnepi megemlékezések

Orbán Viktor: ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!

Magyar Péter: alattvaló, vagy magyar polgár? Ez volt a kérdés 1848-ban, és ma is ugyanez

Toroczkai László: hárompárti lesz a következő parlament

Nagy Dávid: nem maradt más, minthogy a Kutyapárt értelmes, szakmai vitákat folytasson

Dobrev Klára: „Mi nem elégszünk meg azzal, hogy Orbán megy”

Tudósítóinktól: Felvidéken is megemlékeztek március 15-éről

Az olajon túl: 10 árucikk, amely eltűnhet a piacról, ha teljesen leáll a Hormuzi-szoros

A Hormuzi-szoros neve általában az olajválságok idején kerül a címlapokra. Pedig ezen a keskeny tengeri folyosón nemcsak energia, hanem a világgazdaság számos más kulcsfontosságú árucikke is áthalad. Ha a szoros lezárul, az autóipartól a mezőgazdaságig egész iparágak kerülhetnek alapanyaghiányba. A történet tehát jóval több, mint egy olajpiaci dráma.
 

Izrael szárazföldi katonai hadműveletbe kezdett

Donald Trump katonai segítséget vár szövetségeseitől a Hormuzi-szoros megnyitásához

Légitámadás érte Dubaj és Teherán repülőterét, hetekig még biztos eltart a háború

Irán: „az Egyesült Államok már elismerte saját vereségét”

Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

16 napja tart a háború a Közel-Keleten, egyelőre semmi jele a konfliktus de-eszkalációjának. Ma éjjel intenzív támadás érte Szaúd-Arábiát, a Közel-Kelet egyik legerősebb gazdasági és katonai hatalmát, 60 iráni drónt lőttek le a légtérben. Amerikai források szerint Donald Trump elnök fontolgatja, hogy megszállja az iráni olajexportér nagyjáért felelős Harg-szigetet, ha Irán nem áll le a Hormuzi-szoros blokkolásával. Izrael állítólag még legalább három hét háborúval tervez. A nap folyamán több támadás is érte az Egyesült Arab Emírségeket, a fudzsairai olajkikötő működését is le kellett állítani. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Sötét titok derült ki az egekbe szökő benzinárakról: valójában egy durva kísérlet tesztalanyai lehetnek a gyanútlan autósok

A benzinkutaknál egyre több autós érzi úgy, hogy a drágulás túlmutat a nyersolaj világpiaci áremelkedésén.

UK won't be drawn into 'wider war’ and will work with allies on Strait of Hormuz plan, Starmer says

It comes after Donald Trump said it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help secure the critical waterway for global oil shipping.

Olajlétesítményt ért dróncsapás az Egyesült Arab Emírségekben – videó
Több millió eurónyi készpénzzel fogtak el egy magyar férfit a német rendőrök
