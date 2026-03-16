Már látszik, milyen lesz Orbán Viktor első nyílt utcafóruma

Legutóbb a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén, januárban járt a miniszterelnök a városban. Akkor a Kaposvár Aréna volt a helyszín, és csak a meghívottak jutottak be. Most a somogyi vármegyeszékhelyen veszi kezdetét Orbán Viktor új országjárása, amelynek során nyílt helyszíneken találkozik az érdeklődőkkel.

Már javában zajlik a készülődés a hétfő este hatra meghirdetett Kossuth téri eseményre, a március 15-ei ünnepség színpadát a székesegyház elől átépítik a városháza elé. A Sonline a vármegyei rendőrségtől megtudta, hogy nem lesznek útlezárások városban a miniszterelnök beszéde idején, a tér sem lesz lezárva a gyalogosforgalom elől, lesz folyosó is, ahol át lehet vágni.

A miniszterelnök védelmét a Terrorelhárítási Központ munkatársai biztosítják majd. Orbán Viktor utcafórumával egy időben más rendezvényt nem tartanak a városban.

A kormányfő országjárásának programja:

Március 16., 18:00 Kaposvár, Kossuth tér

Március 17., 18:00 Eger, Eszterházy tér

Március 18., 18:00 Dunaújváros, Dózsa György tér

Március 20., 18:00 Szentendre, Fő tér

Március 21., 16:00 Miskolc, Szent István tér

Március 22., 16:00 Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt

