A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (j2) országjárásának vecsési állomásán 2026. március 11-én.
Már látszik, milyen lesz Orbán Viktor első nyílt utcafóruma

Megkezdődött a készülődés a miniszterelnök hétfő esti kaposvári utcafórumára. Kiderült, hogy Orbán Viktor miatt nem lesz lezárás este a Kossuth téren.

Legutóbb a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén, januárban járt a miniszterelnök a városban. Akkor a Kaposvár Aréna volt a helyszín, és csak a meghívottak jutottak be. Most a somogyi vármegyeszékhelyen veszi kezdetét Orbán Viktor új országjárása, amelynek során nyílt helyszíneken találkozik az érdeklődőkkel.

Már javában zajlik a készülődés a hétfő este hatra meghirdetett Kossuth téri eseményre, a március 15-ei ünnepség színpadát a székesegyház elől átépítik a városháza elé. A Sonline a vármegyei rendőrségtől megtudta, hogy nem lesznek útlezárások városban a miniszterelnök beszéde idején, a tér sem lesz lezárva a gyalogosforgalom elől, lesz folyosó is, ahol át lehet vágni.

A miniszterelnök védelmét a Terrorelhárítási Központ munkatársai biztosítják majd. Orbán Viktor utcafórumával egy időben más rendezvényt nem tartanak a városban.

A kormányfő országjárásának programja:

  • Március 16., 18:00 Kaposvár, Kossuth tér
  • Március 17., 18:00 Eger, Eszterházy tér
  • Március 18., 18:00 Dunaújváros, Dózsa György tér
  • Március 20., 18:00 Szentendre, Fő tér
  • Március 21., 16:00 Miskolc, Szent István tér
  • Március 22., 16:00 Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt

