2026. március 16. hétfő Henrietta
MOL benzinkút.
Nyitókép: MOLGroup

Nagy változtatást hajtana végre a Tisza a Molnál

Infostart

Kormányra kerülése esetén a Tisza belenyúlna a Mol részvénykönyvébe.

Munkacsoportot állít fel választási győzelme és kormányra kerülése esetén a Tisza a Mol tulajdonosi struktúrájának átalakítására – nyilatkozta Tarr Zoltán a párt szakpolitikusa a Politiconak. A terv állítólag már kész van, a teljes vezetői és tulajdonosi struktúrát érinti.

A nyilvános adatok szerint ez a Mol részvénykönyve:

  • Mol-Új Európa Alapítvány: 10,49 százalék
  • Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány: 10 százalék
  • Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány: 10 százalék
  • Mol KMRP (Különleges Munkavállalói Résztulajdonosi Program): 7,95 százalék
  • OTP Bank: 5,43 százalék
  • Közkézhányad: 61,56 százalék

Az Economx összegzése szerint azt Tarr Zoltán is elismerte, hogy a tulajdonosi szerkezet megváltoztatása nem ígérkezik könnyűnek, ha nem szereznek kétharmados többséget az Országgyűlésben, a vállalat stratégiájának módosítását viszont könnyebbnek gondolja.

A Mol alapszabálya szerint egy részvényes vagy részvényesi csoport sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint 10 százalékát, vagyis a menedzsment leváltása, vagy a vállalat stratégiájának a módosítása nem ígérkezik könnyűnek.

A tavalyi nyereség felhasználásáról hamarosan, április 10-én döntenek a részvényesek az évi rendes közgyűlésen. 2025-ben 298 milliárd forint volt a Mol csoport adózott eredménye, 19 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.

Elemzők március 15-ről: két nagy politikai tömböt láttunk, de nem az dönti el a választást, hol voltak többen

Ismét vita alakult ki a Fidesz és a Tisza Párt között annak kapcsán, hogy március 15-én a kormánypárti Békemeneten, vagy a Tisza által szervezett Nemzeti meneten vettek-e részt többen. A „számháború” jelentőségéről Pálfalvi Milánt, a Nézőpont Intézet elemzőjét és Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökét kérdeztük az InfoRádióban.
 

Rendzavarás nélkül lezajlottak a március 15-i ünnepi megemlékezések

Orbán Viktor: ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!

Magyar Péter: alattvaló, vagy magyar polgár? Ez volt a kérdés 1848-ban, és ma is ugyanez

Toroczkai László: hárompárti lesz a következő parlament

Nagy Dávid: nem maradt más, minthogy a Kutyapárt értelmes, szakmai vitákat folytasson

Dobrev Klára: „Mi nem elégszünk meg azzal, hogy Orbán megy”

Tudósítóinktól: Felvidéken is megemlékeztek március 15-éről

Az olajon túl: 10 árucikk, amely eltűnhet a piacról, ha teljesen leáll a Hormuzi-szoros

A Hormuzi-szoros neve általában az olajválságok idején kerül a címlapokra. Pedig ezen a keskeny tengeri folyosón nemcsak energia, hanem a világgazdaság számos más kulcsfontosságú árucikke is áthalad. Ha a szoros lezárul, az autóipartól a mezőgazdaságig egész iparágak kerülhetnek alapanyaghiányba. A történet tehát jóval több, mint egy olajpiaci dráma.
 

Izrael szárazföldi katonai hadműveletbe kezdett

Donald Trump katonai segítséget vár szövetségeseitől a Hormuzi-szoros megnyitásához

Légitámadás érte Dubaj és Teherán repülőterét, hetekig még biztos eltart a háború

Irán: „az Egyesült Államok már elismerte saját vereségét”

Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
390 alá húzták a forintot a javuló hangulatban

Ingadozó volt az elmúlt két hétben a devizapiaci hangulat a háborús hírek miatt, amelyek akár óráról órára éles fordulatokat hoztak. Hétfőn a forint erősödéssel kezdte a napot az euróval és a dollárral szemben, miközben a dollár az euró ellenében is gyengült. Közben az olaj ára 2022 júliusa óta nem látott szintre emelkedett. A forint kilátásairól is szó lesz következő befektetői klubunkon, március 17-én. Még mindig nem késő regisztrálni!

Itt a vége, nincs tovább? Ezek lehetnek Pep Guardiola utolsó hetei a Citynél

Ha Pep Guardiola a távozás mellett dönt, a City nem gördít akadályt az útjába - ezt a hétvégén közölte a vezetőség.

UK won't be drawn into 'wider war’ and will work with allies on Strait of Hormuz plan, Starmer says

It comes after Donald Trump said it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help secure the critical waterway for global oil shipping.

2026. március 16. 12:32
A mezőgazdaság, és így az élelmiszerárak is megszédülhetnek az iráni háború miatt
2026. március 16. 09:44
Szinte hihetetlen, ami a használt autók piacán történt
