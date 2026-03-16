Súlyos közúti baleset történt Baranyában, sorra érkeztek a helyszínre a mentők

Súlyos közlekedési baleset történt hétfő hajnalban Baranya vármegyében, az 5701-es úton Nagyharsány és Villány térségében – írja a bama.hu.

A megyei lap a rendőrségtől megtudta, hogy egy kisbusz hajtott bele egy munkaterületen található gödörbe. A jármű mind a 10 utasa megsérült, többen súlyosan.

A lap megkeresésére az Országos Mentőszolgálat elmondta, a helyszínre 7 mentőegységet riasztottak. A mentők 4 nőt és 6 férfit szállítottak kórházba törések, zúzódások miatt. Két embert a katasztrófavédelem szakemberei szabadítottak ki a kisbuszból.

A baleset miatt lezárták az érintett útszakaszt, a forgalmat elterelik.