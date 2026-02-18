Kiélezett helyzetben jön a Kormányinfó

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő február 19-én, csütörtökön 10:00-kor sajtótájékoztatót tart Kormányinfó: mit, miért tesz a kormány? címmel a Karmelita kolostorban – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Miközben Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonba utazott, hogy részt vegyen a Béketanács ülésén, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette: az ukránok zsarolnak minket, de Magyarország kőolajellátása biztonságban van. „Az, hogy nem indult meg a szállítás a Barátság vezetéken, politikai döntés, amelyet maga az ukrán elnök hozott meg, politikai zsarolás Magyarország ellen, hogy támogassuk a háborút és Ukrajna EU-csatlakozását” – fogalmazott szerdai rendkívüli tájékoztatóján Szijjártó Péter. Bejelentette: Magyarország válaszul leállította Ukrajna irányába a dízelellátást, és addig nem is indul újra, amíg a Barátság vezetéken nem jön olaj.

Ebben a kiélezett helyzetben tartja meg a csütörtöki Kormányinfót a szerdai kormányülésről Gulyás Gergely és Vitlyos Eszter.