2026. február 18. szerda Bernadett
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivõ a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. január 22-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Kiélezett helyzetben jön a Kormányinfó

ELŐZMÉNYEK

Csütörtök reggel lesz a Kormányinfó, miután Szijjártó Péter bejelentette: Ukrajna zsarolja Magyarországot és nem indítja el a kőolajszállítást a Barátság vezetéken, ezért Magyaroszág sem szállít dízelt Ukrajnának.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő február 19-én, csütörtökön 10:00-kor sajtótájékoztatót tart Kormányinfó: mit, miért tesz a kormány? címmel a Karmelita kolostorban – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Miközben Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonba utazott, hogy részt vegyen a Béketanács ülésén, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette: az ukránok zsarolnak minket, de Magyarország kőolajellátása biztonságban van. „Az, hogy nem indult meg a szállítás a Barátság vezetéken, politikai döntés, amelyet maga az ukrán elnök hozott meg, politikai zsarolás Magyarország ellen, hogy támogassuk a háborút és Ukrajna EU-csatlakozását” – fogalmazott szerdai rendkívüli tájékoztatóján Szijjártó Péter. Bejelentette: Magyarország válaszul leállította Ukrajna irányába a dízelellátást, és addig nem is indul újra, amíg a Barátság vezetéken nem jön olaj.

Ebben a kiélezett helyzetben tartja meg a csütörtöki Kormányinfót a szerdai kormányülésről Gulyás Gergely és Vitlyos Eszter.

