2026. február 17. kedd Donát
Orbán Viktor a 2026. január 10-i Fidesz-KDNP kongresszuson. A mottó: Fidesz- a biztos választás
Nyitókép: Mandiner

Orbán Viktor: az alkalmasságon túl négy feltételnek kellett megfelelnie a jelöltjeinknek

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

A Fidesz-KDNP hétfőn délután nyilvánosságra hozta az áprilisi országgyűlési választás országos listáját, amelyet ezúttal is Orbán Viktor pártelnök-miniszterelnök vezet. A kormányfő a nyilvános bejelentéskor arról beszélt, hogy milyen politikai feltételei voltak a listára kerülésnek.

A Fidesz-KDNP országos listájának bejelentésekor Orbán Viktor pártelnök-miniszterelnök összevetette saját programjukat a Tisza Párt elképzeléseivel.

„Dolgozzon, dolgozhasson 5 millió magyar, lehessen 1 millió forintos átlagbér, lehessen saját otthona minden dolgozó fiatalnak, az édesanyák adómentességét teljesen építhessük ki. Az előttünk álló ciklus végére a 14. havi nyugdíjat is teljesen be tudjuk vezetni. Mi folytatjuk azt, amit elkezdtünk, amit vállaltunk, azt megcsináltuk, és ez így lesz a következő négy évben is” – mondta beszédében a miniszterelnök.

Orbán Viktor azt is kijelentette: tudja, mit akar az ellenfele. Elmondása szerint a hétvégén Münchenben megszületett egy „titkos paktum”, ami a kormányfő szerint maga a Tisza és a DK programja. Eszerint az első teendő feladni a magyar vétójogot Brüsszelben, a második részt vállalni Ukrajna pénzügyi támogatásában, majd pedig megszavazni Ukrajna felvételét az Európai Unióba – szögezte le.

A kormánypártok közös országos listáján Orbán Viktort Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke követi. Harmadik helyen Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a Fidesz Országos Választmányának elnöke szerepel. Az első 20 helyen őket követik még sorrendben Gál Kinga, Szentkirályi Alexandra, Kubatov Gábor, Kósa Lajos, Németh Szilárd, Kocsis Máté, Latorcai János, Lezsák Sándor, Jakab István, Papp Zsolt György, Mohácsi István, Sztojka Attila, Tapolczai Gergely, Németh Zsolt, Selmeczi Gabriella, Szijjártó Péter és Lázár János.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy tudja, miért fog nyerni a választáson a Fidesz-KDNP frakció. Mint mondta, azért, mert kiváló jelöltjei vannak, egy olyan csapat, amiben mindenki erős és hatékony – fogalmazott. Orbán Viktor azt is leszögezte, hogy az alkalmasságon túl politikai feltételei is voltak annak, hogy valaki a listára kerülhessen: „nemet kell mondani a magyarok kifosztására, nem szabad hozzájárulni egy brüsszeli birodalom létrehozásához, nemet kell mondani Ukrajna uniós csatlakozására, és végül nemet kell mondani a háborúra”.

Az április 12-i országgyűlési választások hivatalos kampányidőszaka szombaton kezdődik, onnantól két hetük lesz az induló pártoknak összegyűjteni a jelöltenkénti 500 ajánlást és bejelenteni a listát.

Belföld    Orbán Viktor: az alkalmasságon túl négy feltételnek kellett megfelelnie a jelöltjeinknek

További tartalmak
