2026. február 16. hétfő
Orbán Viktor: olyan frakciónk lesz, amely képes az egész nemzetet képviselni – itt a Fidesz országos listája

Infostart

Tudjuk, kik vagyunk mi és kik az ellenfeleink. Azt is tudjuk, hogy aláírtak egy titkos paktumot a Müncheni Biztonsági Konferencián, ennek a tartalmát is ismerjük – mondta a Fidesz országos listájának bemutatóján a miniszterelnök. Közzétették az országos lista névsorát is.

A politika nem unalmas, ezer arca van, ezért szeretem, és szeretem azokat az embereket is, akik a harcostársaim és ezzel foglalkoznak – kezdte beszédét Orbán Viktor hétfő délután, a Fidesz országos választmányának ülése után, a Fidesz-KDNP országos listájának bemutatásakor.

„Ha egyenes mondatokra van szüksége az embernek, felhívja Kövér Lászlót. Ha az ember attól fél, hogy kezd kicsúszni a lábunk alól az elvi talaj, felhívja Semjén Zsoltot, aki vagy prédikál vagy evangelizál bennünket, és visszaterel a helyes útra. És ha úgy látom, bizonyos összefüggéseket nem értek világosan, felhívom Orbán Balázst, aki tanárosan elmondja, hogy van ez a politikában. Ha rossz kedvem van, felhívom (Kocsis) Mátét. Gulyás Gergelyt szoktam felhívni, ha valamit elfelejtek, mert ő mindenre emlékszik. Erős közösség vagyunk, ez az erőnk, ez látszik a most elfogadott választási listán is – mondta.

Mindent tudunk, amit az április 12-i döntéshez szükséges, minden világos, minden leegyszerűsödött – jelentette ki.

„Tudjuk, mi mit akarunk, az évértékelőn össze is foglaltam: dolgozhasson 5 millió magyar, legyen 1 millió forintos átlagbér, minden dolgozó fiatalnak lehessen saját otthona, az anyák adómentességét teljesen építhessük ki, az előttünk álló ciklus végére a 14. havi nyugdíjat is teljesen be tudjuk vezetni. Amit ígértünk, teljesítjük, ez így lesz a következő 4 évben is” – közölte.

Elmondása szerint azt is tudják, mit akar az ellenfél, bár ők nem mondták meg – például

hétvégén Münchenben megkötöttek egy titkos paktumot a brüsszeli elittel, ezt Németország hozta tető alá.

A tartalmáról ezt mondta a miniszterelnök:

  1. a Tisza feladja a magyar vétójogot Brüsszelben.
  2. a Tisza pénzügyileg támogatja Ukrajnát.
  3. a Tisza támogatja Ukrajna uniós tagságát.

„Azt is tudjuk, kik vagyunk mi: békepártiak, háborúellenesek, nem hagyjuk a pénzünket elvinni Ukrajnába, nem hagyjuk, hogy a magyar fiatalokat elvigyék oda, a szuverenitást garantáljuk a magyaroknak, mi vagyunk a biztos választás” – összegzett.

Az ellenfeleik szerinte nem tudnak nemet mondani Brüsszelnek, végrehajtják az onnan jövő utasításokat, támogatták a migrációs paktumot, beengednék a migránsokat és bevándorlóországot csinálnának Magyarországból, beengedik Ukrajnát az EU-ba és akkor bevisznek minket a háborúba. „Őket a Shelltől küldték, hogy támadják a rezsicsökkentést és válasszák le Magyarországot az orosz gázról, olajról. Őket az Erstéből küldtek, hogy vegyék vissza a bankárok pénzét, amit mi vettünk el tőlük és odaadtuk az embereknek” – mondta.

Orbán Viktor szerint a német kancellár a Müncheni Biztonsági Konferencián nyíltan elmondta, hogy az áprilisi választáson a német kormány a Tiszát támogatja, mert megállapodott vele, hogy a Tisza Párt fel fogja adni Magyarország vétójogát, ami „a teljes német uralomhoz Európában ma elengedhetetlen”. Friedrich Merz a kormányfő szerint azt is mondta, hogy a háborút Oroszország kimerüléséig kell folytatni.

„De ez illúzió, amit a németek és az európaiak ma csinálnak, az istenkísértés, a politikában ez óriási felelősség. 1944-45-ben ugyanezt mondták a nagyapáinknak,

hogy nincs már messze és Oroszországnak vége lesz, aztán orosz zászló lobogott Berlinben, minket elnyelt a Szovjetunió. Azóta Oroszország atomhatalom lett, Németország pedig csak most kezdett fegyverkezni. Ki az, aki elhiszi, hogy Oroszország előbb kimerül, mint Ukrajna? Álomvilág” – értékelt.

A miniszterelnök szerint azért fognak nyerni, mert kiváló jelöltjeik vannak, erős és hatékony politikusok. Nyerni pedig úgy fognak, hogy „széles szövetségben” fognak nyerni. Ez a nemzeti kormányzás 16 éve mögötti nagy egységet jelenti, vállakozókkal, nyugdíjasokkal, fiatalokkal, melósokkal, gazdákkal, professzorokkal, romákkal, kisgazdákkal, budapestiekkel és falusiakkal.

„Olyan frakciónk lesz, amely képes az egész nemzetet képviselni, és képes arra, hogy szilárd hátországa és támasza, sőt munkatársa legyen a nemzeti kormánynak”

– mondta.

A listára kerülésnek az alkalmasságon kívül négy politikai feltétele volt:

  1. nemet kell mondani a magarok kifosztására, vállalni kell a konfliktust – a nemzeti érdekegyesítés nem vezethet ahhoz, hogy a nemzetközi nagytőke átvegye Magyarországot. „No Shell, no Erste!”
  2. nem járulnak hozzá egy brüsszeli birodalom létrehozásához – a vétójog elvétele csak úgy történhet, hogy módosítani kell az EU alapszerződését, amit a magyar parlamentnek is jóvá kell hagynia, de vállalniuk kellett, hogy ezt nem fogják támogatni
  3. nemet kell mondaniuk Ukrajna uniós csatlakozására, mert a végső szót a magyar parlamentnek majd jóvá kellene hagynia, ha odáig jut a dolog
  4. nemet kell mondaniuk a háborúra – a mostani brüsszeli folyamatok alapján 2026 és 2030 között Európa háborúba megy, de Magyarországnak ebből ki kell maradnia

A Fidesz-KDNP országos listája a 2026-os országgyűlési választásra

Íme, a Fidesz.hu-n megjelent teljes névsor első 40 helyén szereplő politikusok:

  1. Orbán Viktor
  2. Semjén Zsolt
  3. Kövér László
  4. Gál Kinga
  5. Szentkirályi Alexandra
  6. Kubatov Gábor
  7. Kósa Lajos
  8. Németh Szilárd
  9. Kocsis Máté
  10. Latorczai János
  11. Lezsák Sándor
  12. Jakab István
  13. Papp Zsolt György
  14. Mohácsy István
  15. Sztojka Attila
  16. Tapolczai Gergely
  17. Németh Zsolt
  18. Selmeczi Gabriella
  19. Szijjártó Péter
  20. Lázár János
  21. Orbán Balázs
  22. Simicskó István
  23. Rogán Antal
  24. Gulyás Gergely
  25. Bóka János
  26. Hidvéghi Balázs
  27. Molnár Ágnes
  28. Kárpátiné Juhász Hajnalka
  29. Rétvári Bence
  30. Bánki Erik
  31. Demeter András
  32. Nacsa Lőrinc
  33. Kovács Zsolt
  34. Földesi Gyula
  35. Balla György
  36. Menczer Tamás
  37. Héjj Dávid
  38. Latorczai Csaba
  39. Soltész Miklós
  40. Budai Gyula

