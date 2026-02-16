Orbán Viktor üzent Zelenszkijnek: „a magyar emberek döntése kötelez”

Orbán Viktor szerint Volodimir Zelenszkij elnök közvetlenül is belépett a magyar választási kampányba, a magyar kormánnyal szemben.

„Látszólag. Mert amikor Zelenszkij elnök engem támad és velem személyeskedik, amiért nem támogatjuk Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, valóban a magyar emberek szuverén döntését vonja kétségbe. A magyarok ugyanis a Voks2025 szavazáson világossá tették: nem kérnek Ukrajna uniós tagságából” – olvasható.

Orbán Viktor hozzáteszi, hogy neki Magyarország miniszterelnökeként kötelessége érvényt szerezni a magyar emberek döntésének, és ezt meg is fogja tenni, „újra meg újra. Ha tetszik Zelenszkij elnöknek, ha nem” – zárul a bejegyzés.