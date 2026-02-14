Élesen üzenget egymásnak Volodimir Zelenszkíj és Orbán Viktor

Zelenszkij a konferencia egyik szombati panelbeszélgetésén az UNIAN ukrán hírügynökség beszámolója szerint azt mondta: Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek az ukránoknak köszönhetően nem kell gondolkodnia azon, hogyan növelje országa hadseregét. Az elnök szerint éppen az ukránok tartják az európai frontot.

Zelenskyy’s few words aimed at Orbán:



"And even one 'Viktor' can think about how to grow his belly instead of how to grow his army to stop Russian tanks from returning to the streets of Budapest."



Orbán already reacted to this. He didn't appreciate the humor ? pic.twitter.com/qxqN9IkJcs — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) February 14, 2026

"Népünk mögött a független Lengyelország és a szabad balti országok, Moldova és Románia állnak, amelyek gyorsan fejlődnek, diktatúra nélkül. Még Viktor is azon gondolkodhat, hogy mi módon növelje a pocakját, és nem azon, hogy hogyan országa hadseregét, megállítandó az orosz tankok visszatérését Budapest utcáira" - jelentette ki Zelenszkij. Hangsúlyozta, hogy az ukránok közül senki sem maga választotta, hogy "ilyen hős legyen".

"Ukrajna nem választotta ezt a háborút, és az ukránok emberek, nem terminátorok" - tette hozzá az államfő.

Orbán Viktor válasza

"Kedves Volodimir! Köszönöm az újabb kampánybeszédet Ukrajna uniós csatlakozása mellett. Sokat segít majd a magyaroknak a tisztánlátásban. Valamit ugyanakkor félreértesz: a vita nem rólam és nem rólad szól, hanem Magyarország, Ukrajna és Európa jövőjéről. És ti ezért nem lehettek az Európai Unió tagjai" - írta Orbán Viktor az ukrán elnöknek.

Dear Volodimir @ZelenskyyUa,



Thank you for yet another campaign speech in support of Ukraine’s accession to the European Union. It will greatly help Hungarians see the situation more clearly.



There is, however, something you misunderstand: this debate is not about me and it is… https://t.co/2xixBgMcnu — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 14, 2026

Zelenszkij a konferencián reagált Donald Trump amerikai elnök azon sürgetésére, hogy Kijev azonnal kössön békemegállapodást Oroszországgal. Megerősítette, hogy bizonyos nyomást érez a Fehér Ház részéről a megállapodás aláírásának felgyorsítása érdekében. "Talán ez csak a légkör előkészítése a svájci háromoldalú találkozó előtt" - jegyezte meg az UNIAN beszámolója szerint az elnök.

Hangsúlyozta, hogy Ukrajna méltóságát megőrizve tovább tud lépni. "Sok kompromisszumot kötöttünk az oroszokkal folytatott tárgyalásokon. Vannak háromoldalú találkozóink, ami miatt minden tiszteletem az Egyesült Államoké. Ők javasolták számunkra az ilyen formátumú találkozók megtartását. Úgy gondolom, ez egy kompromisszum az ukrán nép részéről" - fejtette ki Zelenszkij.

Kiemelte, hogy az ukrán fél készen áll a párbeszéd folytatására. "Készek vagyunk beszélni a harci cselekmények leállításáról. Ez szintén kompromisszum, mert a saját területeinkről beszélünk, amelyek megszállás alatt állnak, a saját embereinkről, akiket megöltek. Tehát sokféle kompromisszumot tettünk" - fűzte hozzá.

Ukrajna akkor is kompromisszumot kötött, amikor beleegyezett annak az amerikai javaslatnak a megvitatásába, hogy a Donyec-medence szabad gazdasági övezetté váljon

- mondta.

Szerinte az elmúlt négy évben - amióta a háború tart - Oroszország a diplomáciát leginkább akkor kezdte komolyan venni, amikor az ukránok sikeres nagy hatótávolságú csapásokat mértek az orosz olajfinomítókra, és amikor "mindenki arról kezdett beszélni, hogy Ukrajnának Tomahawk rakétákat kell adni".

"Ez pontosan megmutatja, hogyan kell bánni Oroszországgal. Valójában Oroszország csak akkor figyel másra, amikor erőt érzékel. Minél erősebbek vagyunk, annál reálisabbá válik a béke" - szögezte le Zelenszkij.