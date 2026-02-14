Orbán Viktor megkezdte az évértékelőt

A 2026-os országgyűlési választások előtti utolsó évértékelőjét tartja a kormányfő. Orbán Viktor 1999-ben, 27 évvel ezelőtt honosította meg Magyarországon az évértékelő beszéd műfaját, és azóta ezzel „divatot teremtett”, hiszen sokan igyekeztek követni a példáját.

Már 1999-ben, amikor először értékelte az ország ügyeit, akkor is a munkahelyteremtést, valamint a gyermeket is nevelő dolgozók támogatását állította a politikája középpontjába. A következő, millenniumi évében hirdette meg a kormányfő a „három gyerek, három szoba, négy kerék” polgári ideáját.

Most, 2026-ban feszült külpolitikai helyzetben és egy kiélezett hazai választási küzdelem kellős közepén kezdte meg évértékelő beszédét a miniszterelnök.

Cikkük frissül!

Az első szó a gratulációé, pontosan 30 éve, 1996 februárjában alakult meg a Polgári Együttműködésért Egyesületet, amely a jobboldal hátországa – kezdte beszédét Orbán Viktor, aki megemlékezett Mádl Ferencre is. Önök a mi intellektuális génbankunk, a szellemi hátországunk, köszönet az első 30 évért – mondta.

2025-ben háborús év volt. Korábban a Biden-kormányzat bele akarta szorítani az európai országot a háborúba – egyet nem sikerült, minket. Jött egy új amerikai elnök, de Európa benne maradt a háborúban – kivéve mi. A szuverenitás nemzeti érdekünk, és mi soha nem engedjük meg, hogy elvegyék a vétójogunkat – mondta.

Mi azt vállatuk, hogy Donald Trump visszatérése után újra a történélem főutcáján járunk majd. Így is lett. De ha ez így megy tovább, ez az évszázad Európa megaláztatásának korszak lesz. A gőzgépek kora óta először Európa elszenvedője, nem alakítója a gazdasági változásoknak. Az oka az energiaárak és a túlszabályozás. De nekünk, magyaroknak van esélyünk. 2025-ben megállapodtam az orosz, amerikai és török elnökkel, hogy mi olcsón vesszük az orosz energiát. Európában magas energiaárakkal küzdenek, nálunk alacsony a rezsi – folytatta.

Ki kell szorítani Magyarországról a szuverenitást korlátozó idegen erőket. Ez volt a terv, de csak félmunkát végeztünk. A brüsszeli elnyomó gépezet még működik – de a választás után el fogjuk takarítani. Megvásárolt poltikusok, újságírók, algoritmusok, álcivil szervezetek – ezek mind az ő eszközeik. Brüsszelben agresszív cenzúra van, és bele akarnak szólni a választásokba szerte Európában, a francia, román, moldovai és német választások előt – ezt egy amerikai jelentés is kimondta.

Ma akik a szabadságot szeretik, nem Moszkvára, hanem a közvetlen veszélyforrást jelentő Brüsszelre kell aggódva tekinteniük – ezt se gondoltuk volna – mondta Orbán Viktor.

A gazdaságban is zúzós korszakot ígértem. Soha ennyi beruházást, gyárat nem hoztunk ide, mint az előző ciklusban – mondta. Egymillió új munkahelyet hoztunk létre. Ma félmillió, a következő 3 évben egymillió édesanya válik adómentessé élethossziglan – mondta.

Ha 2010-ben nem hozzuk létre a családtámogatási rendszert, akkor ma 200 ezer gyermekkel kevesebb született volna. A baloldal nem családpoltiikát, hanem szociálpolitikát követel, de nem értik a lényeget: a család a nemzet lényege.

Vállaltuk az infláció megfékezését is, és már 2 százalék alatt van. De az nincs rendben, hogy a gazdáktól 60 forintért veszik a krumplit, de a plázákban 300 forintért árulják. Lesz még dolgunk – mondta.

Vallaltuk, hogy levadásszuk a drogot terjesztőket. Több mint 10 ezer eljárást indítottunk, és 2 milliárd értéknyi vagyont foglaltunk le, ami a drogkereskedelemhez kötődik – mondta.

Nem vállaltuk, de bevezettük a fix 3 százalékos otthonteremtési programot, és a 14. havi nyugdíjat, és az első részlete már ki is ment a 13. havival együtt. És nem vállaltuk, meg megtettük, 11 százalékkal emeltük a minimálbért, 1 százalékos növekedés mellett. Nem vállaltuk, de ezeket megcsináltuk. Old Spice-kormány vagyunk, bizonyíték vagyunk, nem ígéret – mondta.

Fel akarunk menni 5 millió munkahelyig, amihez kell még 300 ezer új munkahely, és meg fogjuk csinálni – mondta.

Meg fogjuk csinálni az 1 millió forintos átlagbért, a 14. havi nyugdíjat teljesen bevezetjük, és az édesanyák adómentességét végigvisszük – hangsúlyozta.

Az ellenfeleink előre bejelentették, hogy hazudni fognak. Ilyet csak Rodolfó látott: előre megmondják, hogy csalnak. Ennyit a programjukról. Ilyet még Gyurcsány se látott, vissza is vonult – mondta.

Az időközi választásokról annyit: Balmazújvárosban mindenki összefogott ellenünk, de győztünk. A baloldal szerint ez rossz nekünk, de nem baj, majd áprilisban is csendes derűvel meghallgatjuk, miután győztünk, hogy miért rossz ez nekünk – mondta.

Járom az országot, és az összes civilizációs kérdésben az emberek mellettünk vannak. Nem akarnak háborút, nem akarnak migrációt, és nem akarják, hogy a gyerekeiket olyanok neveljék, akik szerint este Csipkejózsikát kell olvasni nekik – folytatta. Velünk vannak a dolgozó emberek, akik nem akarják, hogy széthordják az eddigi eredményeinket. És nagyon sok fiatal is velünk van. Persze lehet kamulázadni, bulikban mocskos Fideszt óbégatni, de nem ez az igazi lázadás. Sok komoly fiatal is van, aki tudja, hogy a brüsszeli parancsok ellen kell lázadni, az az igazi lázadás – mondta.

Egész jól nézünk ki. Amerre járok az országban, csupa elszánt, jókedvű és vidám emberrel találkozom. Derűs és erős közösség. Európa legerősebb politikai közössége, amely a választáson győzni akar és győzni is fog – mondta. Az ellenfeleinknél dühöt, haragot, rosszkedvet látok. Gyűlöletből, haragból, bosszúvágyból nem lehet országot építeni. Ellenfeleink ismert bűnözöket szállítanak fideszes gyűlésekre, hogy megzavarják – mondta. Ne engedjük, hogy a Tisza visszavigyen minket az ököljog világába – mondta. Közösséget csak szeretetből, összefogásból lehet építeni. Mi továbbra is hiszünk a szeretet és összefogás erejében, ez legyen a választás idejében is a vezérfonal – mondta.

A valódi ellenfeleink nem a hazai ellenzéki pártok, hanem az ő brüsszeli gazdáik. A DK már rég eladta a lelkét és viszi az uniós zászlót. Született labancok, hol sarló-kalapács, hol uniós csillag. A Tisza egyenesen brüsszeli kreálmány. Miután a Fidesz kijött a Néppártból, mert nemet mondtunk a migrációra, kellett nekik egy párt itthon. A Tiszát a németek alapították, mert kell nekik valaki, aki teljesíti a parancsaikat. Ami új, hogy beszállt a globális nagytőke is. Itt áll előttünk a pőre nemzetközi pénzügyi hattalom. Magyarországon ma a nemzetközi olajvilág, bankárvilág és brüsszeli elit készül kormányt alapítani. A baloldal, amely most Tisza Kft. néven fut, a nemzetközi nagytőkét képviseli. Megállapodtak a Shellel és az Erste Bankkal. Ők pénzt akarnak, Brüsszel pedig Ukrajnába akarják küldeni a pénzünket. Ők a halál vámszedői, a háború kutyái – ez egy háborús szövetség. Az a céljuk, hogy leválasszanak az orosz olajról és gázról, és megemeljék itt is az energiaárakat. Nálunk 250 ezer forint az éves rezsi, Lengyelországban 1 millió – ezt a jövőt szánja nekünk a Shell és a brüsszeli kormányzat.

