2026. február 10. kedd Elvira
Hamarosan kezdődik a kormányülés. Ha a munka végére érünk, akkor idén az utolsó – írta közösségi oldalán a miniszterelnök.
Nyitókép: Orbán Viktor/Facebook

Leányfalura hajtott Orbán Viktor

Infostart / MTI

A környék polgármestereivel egyeztetett a Duna jobb és bal partjáról.

Orbán Viktor miniszterelnök kedden Vitályos Eszter országgyűlési képviselővel és Lázár János építési és közlekedési miniszterrel a Dunakanyar térségének aktuális kérdéseiről és a jövőbeli fejlesztési terveiről tárgyalt Leányfalun – közölte a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Az egyeztetésen részt vett

  • Gyenes Zoltán, Bernecebaráti polgármestere
  • Liebhardt András, Dunabogdány polgármestere
  • Rományik Ferenc, Ipolydamásd polgármestere
  • Kissné Staud Hajnalka, Ipolytölgyes polgármestere
  • Pongrácz János László, Kemence polgármestere
  • Neubauer Rudolf, Kismaros polgármestere
  • Molnár Csaba, Kisoroszi polgármestere
  • Plachi Attila, Kóspallag polgármestere
  • Adorján András, Leányfalu polgármestere
  • Simon Barnabás, Letkés polgármestere
  • Burikné Moóri Tamara, Márianosztra polgármestere
  • Schmidt Viktor, Nagybörzsöny polgármestere
  • Petrovics László, Nagymaros polgármestere
  • Darányi László, Perőcsény polgármestere
  • Tóth Attila, Pilisszentlászló polgármestere
  • Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármestere
  • Ferencz Gyöngyi, Szob polgármestere
  • Némethné Pintér Csilla, Szokolya polgármestere
  • Sajtos Sándor Imre, Tahitótfalu polgármestere
  • Bérci Albertné, Tésa polgármestere
  • Bárdi Alex, Vámosmikola polgármestere
  • Grauszmann György, Verőce polgármestere
  • Eőry Dénes, Visegrád polgármestere
  • Ferenczy Ernő Ervin, Zebegény polgármestere.

orbán viktor

polgármester

dunakanyar

