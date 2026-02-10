Leányfalura hajtott Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök kedden Vitályos Eszter országgyűlési képviselővel és Lázár János építési és közlekedési miniszterrel a Dunakanyar térségének aktuális kérdéseiről és a jövőbeli fejlesztési terveiről tárgyalt Leányfalun – közölte a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
Az egyeztetésen részt vett
- Gyenes Zoltán, Bernecebaráti polgármestere
- Liebhardt András, Dunabogdány polgármestere
- Rományik Ferenc, Ipolydamásd polgármestere
- Kissné Staud Hajnalka, Ipolytölgyes polgármestere
- Pongrácz János László, Kemence polgármestere
- Neubauer Rudolf, Kismaros polgármestere
- Molnár Csaba, Kisoroszi polgármestere
- Plachi Attila, Kóspallag polgármestere
- Adorján András, Leányfalu polgármestere
- Simon Barnabás, Letkés polgármestere
- Burikné Moóri Tamara, Márianosztra polgármestere
- Schmidt Viktor, Nagybörzsöny polgármestere
- Petrovics László, Nagymaros polgármestere
- Darányi László, Perőcsény polgármestere
- Tóth Attila, Pilisszentlászló polgármestere
- Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármestere
- Ferencz Gyöngyi, Szob polgármestere
- Némethné Pintér Csilla, Szokolya polgármestere
- Sajtos Sándor Imre, Tahitótfalu polgármestere
- Bérci Albertné, Tésa polgármestere
- Bárdi Alex, Vámosmikola polgármestere
- Grauszmann György, Verőce polgármestere
- Eőry Dénes, Visegrád polgármestere
- Ferenczy Ernő Ervin, Zebegény polgármestere.