Infostart.hu
2026. február 10. kedd
Egy hattyú a víz alá bukik táplálékért, így nem látja az aktuális helyzetet maga körül.
Nyitókép: Pixabay

Horrorbaleset az M7-es autópályán – videó

Infostart

Egy furgon fékezés nélkül száguldott az álló sor végén veszteglő kamionnak az M7-es autópályán.

Egy furgon későn észlelte a sor végén álló kamiont, és szinte fékezés nélkül, a kormányt elrántva ütközött neki a teherautónak, amiről "lepattanva" a mellette haladó furgonnak csapódott.

A balesetnek egy súlyos sérültje lett, a műszaki mentés idejére pályazár volt életben - olvasható a közútkezelő közösségi oldalán.

A vezetéshez szükséges információk 90 százalékát a szemünkkel szerezzük be. Ahogy a legtöbb baleset, úgy ez is, elkerülhető lett volna, odafigyeléssel: ha a vezetésre összpontosított volna a sofőr, jól méri fel a helyzetet, időben észreveszi a belső sávban érkező kisbuszt (ez a biztonságos sávváltás miatt is fontos) és időben lassít az álló sor miatt.

Fontos, hogy mindig az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjünk, nedves útburkolaton csökkentsük a sebességet és figyeljük környezetünket, a többi sofőrt és a körülöttünk haladó járművek mozgását - hívják fel a figyelmet a posztban.

Esős időben a féktávolság a 1,5x-re is nőhet a száraz burkolathoz képest! Száraz aszfalton egy átlagos személyautóval 130 km/h-ról a teljes megállásig a féktávolság kb. 120-150 méter. Nedves úton ez 200-300 méterre is nőhet. A száraz viszonyok közötti 2 másodperces követési távolságot gyorsforgalmi úton esős időben érdemes 4-5 másodpercre növelni!

baleset

m7-es autópálya

súlyos sérült

Videón a futurisztikus kínai „űranyahajó”

Videón a futurisztikus kínai „űranyahajó”

Fesztávja közel 700 méter, hossza pedig eléri a 240 métert, a gyomrában pedig 88 harci gépet tud szállítani. Ha hinni lehet a most bemutatott terveknek, ez lesz Kína Luanniao nevű, futurisztikus „űrrepülőgép-hordozója”, amely pilóta nélküli vadászgépeket indíthatna a Föld légkörének pereméről.
Üzent a bukása és a műtéte után Lindsey Vonn

Üzent a bukása és a műtéte után Lindsey Vonn

Súlyos sérüléssel zárult Lindsey Vonn versenye vasárnap a téli olimpián, az eset talán élsportolói pályafutásának végét is jelentheti. Mentőhelikopterrel szállították el a pályáról, meg is operálták.
VIDEÓ
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
inforadio
ARÉNA
2026.02.10. kedd, 18:00
Charaf Hassan
a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem rektora
Amerikai nagyágyú érkezik hamarosan Budapestre: Magyarországra látogat Donald Trump embere

Amerikai nagyágyú érkezik hamarosan Budapestre: Magyarországra látogat Donald Trump embere

Marco Rubio amerikai külügyminiszter napokon belül Magyarországra fog látogatni - közölte az amerikai külügyminisztérium a honlapján, amit a Telex szúrt ki.

Még mindig nem megy a tél sehová: havas eső, hó is lehet ma hazánkban

Még mindig nem megy a tél sehová: havas eső, hó is lehet ma hazánkban

Vegyes halmazállapotú csapadékra kell ma leginkább számítani, a Dunától keletre fordulhat ez elő. Nagyon hideg viszont nem lesz.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
King's 'profound concern' as police consider Andrew claims over Epstein

King's 'profound concern' as police consider Andrew claims over Epstein

Making his first intervention in the Epstein scandal, the King said he is ready to support the police in their inquiries.

2026. február 10. 06:12
Rejtélyes halat fogtak ki a magyar folyóból, évtizedek óta bujkálhatott
2026. február 10. 05:24
Megrázó búcsúposzt: ez a két közkedvelt magyar hegymászó halt meg a lavina miatt
