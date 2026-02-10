Horrorbaleset az M7-es autópályán – videó

Egy furgon későn észlelte a sor végén álló kamiont, és szinte fékezés nélkül, a kormányt elrántva ütközött neki a teherautónak, amiről "lepattanva" a mellette haladó furgonnak csapódott.

A balesetnek egy súlyos sérültje lett, a műszaki mentés idejére pályazár volt életben - olvasható a közútkezelő közösségi oldalán.

A vezetéshez szükséges információk 90 százalékát a szemünkkel szerezzük be. Ahogy a legtöbb baleset, úgy ez is, elkerülhető lett volna, odafigyeléssel: ha a vezetésre összpontosított volna a sofőr, jól méri fel a helyzetet, időben észreveszi a belső sávban érkező kisbuszt (ez a biztonságos sávváltás miatt is fontos) és időben lassít az álló sor miatt.

Fontos, hogy mindig az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjünk, nedves útburkolaton csökkentsük a sebességet és figyeljük környezetünket, a többi sofőrt és a körülöttünk haladó járművek mozgását - hívják fel a figyelmet a posztban.

Esős időben a féktávolság a 1,5x-re is nőhet a száraz burkolathoz képest! Száraz aszfalton egy átlagos személyautóval 130 km/h-ról a teljes megállásig a féktávolság kb. 120-150 méter. Nedves úton ez 200-300 méterre is nőhet. A száraz viszonyok közötti 2 másodperces követési távolságot gyorsforgalmi úton esős időben érdemes 4-5 másodpercre növelni!