Fontos fejlesztés a DÁP-ban

Elkészült a DÁP eAláírás webes változata. Így már nem csak a mobilon lehet digitálisan hitelesíteni a szerződéseket, meghatalmazásokat és más hivatalos dokumentumokat, hanem asztali számítógépen, laptopon is.

Az új számítógépes applikáció használatához azonban aktív digitális állampolgárságra és a mobilalkalmazásra továbbra is szükség van. Az aláírótanúsítvány ugyanis a mobilalkalmazásban jön létre, garantálva a biztonságot.

Aki használni szeretné az új fejlesztést, annak a következőket kell tennie:

Lépjen be a dap.gov.hu/ugyintezes/digitalis-alairas! (új ablakban nyílik meg) és kattintson a Digitális aláírás indítása gombra! Nyissa meg a mobiltelefonján a DÁP-ot, olvassa be a weboldalon megjelenő QR-kódot és adja meg a jóváhagyást a mobilodon – ezzel el is végezte a személyi azonosítást. Töltse fel az aláírni tervezett dokumentumokat! Ezt megteheti a Dokumentumok kiválasztása gombra kattintva vagy drag-and-droppal az ablakba húzva azokat. A Kiválasztott dokumentumok között megjelenik a feltöltött dokumentum. A Megnézem gombra kattintva ellenőrizze, majd kattintson a Tovább gombra! A mobiljára ekkor push értesítést kap az aláírás kezdeményezéséről. Rákoppintva megnyílik a DÁP – azonosítsa magát biometrikusan vagy a PIN-kódoddal! (Ha nem lépett ki a QR-kód beolvasása óta, akkor erre a lépésre nem lesz szükség, ekkor egyből az aláíráshoz érkezik az alkalmazásban.) Olvassa be az alkalmazással a weboldalon megjelent QR-kódot! Ellenőrizze, hogy a mobilalkalmazásban, a dokumentum előnézetén megjelenő ellenőrző kód megegyezik-e azzal, amit a weboldalon lát! Adja meg az alárásjelszavát a mobilalkalmazásban!

Kész is, aláírta a dokumentumot.

Töltse le az aláírt dokumentumot a weboldalról a számítógépére! A weben aláírt dokumentumait nem tárolja sem a weboldal, sem a saját tárhelyére nem kerül fel – erre a weboldal is emlékezteti.

Szükség esetén továbbítsa a dokumentumot – de ne nyomtassa ki! A digitálisan aláírt dokumentumot mások is aláírhatják digitálisan, kinyomtatva azonban elveszítik a hitelességüket.

Amennyiben elakadna, vagy kérdése lenne, itt kaphat segítséget:

Telefonszám (Magyarországról): 1818

Telefonszám (külföldről): +36 1 550 1858

E-mail cím: 1818@1818.hu