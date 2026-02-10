ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.7
usd:
317.21
bux:
130382.31
2026. február 10. kedd Elvira
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Megérkezett a DÁP digitális aláírása webböngészőbe is
Nyitókép: , Getty Images / Nadezhda Buravlevai

Fontos fejlesztés a DÁP-ban

Infostart

Megérkezett a DÁP digitális aláírása webböngészőbe is. Így már asztali számítógépen, laptopon is lehet digitálisan aláírni.

Elkészült a DÁP eAláírás webes változata. Így már nem csak a mobilon lehet digitálisan hitelesíteni a szerződéseket, meghatalmazásokat és más hivatalos dokumentumokat, hanem asztali számítógépen, laptopon is.

Az új számítógépes applikáció használatához azonban aktív digitális állampolgárságra és a mobilalkalmazásra továbbra is szükség van. Az aláírótanúsítvány ugyanis a mobilalkalmazásban jön létre, garantálva a biztonságot.

Aki használni szeretné az új fejlesztést, annak a következőket kell tennie:

  1. Lépjen be a dap.gov.hu/ugyintezes/digitalis-alairas! (új ablakban nyílik meg) és kattintson a Digitális aláírás indítása gombra!
  2. Nyissa meg a mobiltelefonján a DÁP-ot, olvassa be a weboldalon megjelenő QR-kódot és adja meg a jóváhagyást a mobilodon – ezzel el is végezte a személyi azonosítást.
  3. Töltse fel az aláírni tervezett dokumentumokat! Ezt megteheti a Dokumentumok kiválasztása gombra kattintva vagy drag-and-droppal az ablakba húzva azokat.
  4. A Kiválasztott dokumentumok között megjelenik a feltöltött dokumentum. A Megnézem gombra kattintva ellenőrizze, majd kattintson a Tovább gombra!
  5. A mobiljára ekkor push értesítést kap az aláírás kezdeményezéséről. Rákoppintva megnyílik a DÁP – azonosítsa magát biometrikusan vagy a PIN-kódoddal! (Ha nem lépett ki a QR-kód beolvasása óta, akkor erre a lépésre nem lesz szükség, ekkor egyből az aláíráshoz érkezik az alkalmazásban.)
  6. Olvassa be az alkalmazással a weboldalon megjelent QR-kódot!
  7. Ellenőrizze, hogy a mobilalkalmazásban, a dokumentum előnézetén megjelenő ellenőrző kód megegyezik-e azzal, amit a weboldalon lát!
  8. Adja meg az alárásjelszavát a mobilalkalmazásban!

Kész is, aláírta a dokumentumot.

Töltse le az aláírt dokumentumot a weboldalról a számítógépére! A weben aláírt dokumentumait nem tárolja sem a weboldal, sem a saját tárhelyére nem kerül fel – erre a weboldal is emlékezteti.

Szükség esetén továbbítsa a dokumentumot – de ne nyomtassa ki! A digitálisan aláírt dokumentumot mások is aláírhatják digitálisan, kinyomtatva azonban elveszítik a hitelességüket.

Amennyiben elakadna, vagy kérdése lenne, itt kaphat segítséget:

Telefonszám (Magyarországról): 1818

Telefonszám (külföldről): +36 1 550 1858

E-mail cím: 1818@1818.hu

Kezdőlap    Belföld    Fontos fejlesztés a DÁP-ban

digitális állampolgárság program

dáp

digitális aláírás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: újra történelmet írt Japán első női kormányfője, szüksége is van a szupererős többségre

Szakértő: újra történelmet írt Japán első női kormányfője, szüksége is van a szupererős többségre

Takaicsi Szanae miniszterelnök, aki októberben lett kormányfő, jó ütemérzékkel írta ki mostanra az előrehozott voksolást. Azért volt rá szükség, hogy többséget kapjon az alsóházban, mert fontos fiskális, gazdaságpolitikai döntéseket akar keresztülvinni, és fontos biztonságpolitikai döntések előtt áll – mondta az InfoRádióban Hidasi Judit japanológus.
VIDEÓ
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.10. kedd, 18:00
Charaf Hassan
a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem rektora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Atomkatasztrófa miatt kongatják a vészharangot, orosz áttörést vertek vissza Pokrovszknál – Orosz-ukrán háborús híreink kedden

Atomkatasztrófa miatt kongatják a vészharangot, orosz áttörést vertek vissza Pokrovszknál – Orosz-ukrán háborús híreink kedden

Oroszország az eddigi legsúlyosabb támadását hajtotta végre február 7-én az ukrán atomerőműveket kiszolgáló nagyfeszültségű alállomások ellen, a csapássorozat következtében Ukrajna nukleáris áramtermelése nagyjából a felére esett vissza. Oroszország az alállomások megsemmisítésével próbálja leválasztani az erőműveket a hálózatról, ez azonban nincs kockázat nélkül: az atomerőműveknek biztonsági okokból folyamatosan áramra van szükségük, különben pedig tartalék dízelgenerátorokra kell támaszkodniuk. Ha viszont ezek meghibásodnak, órákon belül atomkatasztrófa következhet be. Közben az ukrán haderő visszavert egy nagyszabású orosz áttörési kísérletet a pokrovszki frontszakaszon: a Spartan egység légi felderítése időben észlelte az orosz csapatmozgást, az ukrán alakulatok pedig csapást mértek a támadókra. A Bloomberg tegnap megírta: az Európai Unió több forgatókönyvet is vizsgál Ukrajna leendő tagsága kapcsán egy esetleges békemegállapodás részeként. Az egyik lehetőség szerint Ukrajna már a formális csatlakozás előtt megkapná a tagságból fakadó védelem egy részét. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Retteget betegséget jelezhet, ha te is így tudsz csak aludni: egyre több magyar szenved tőle

Retteget betegséget jelezhet, ha te is így tudsz csak aludni: egyre több magyar szenved tőle

Becslésük szerint csak az Egyesült Államokban évente mintegy 450 ezer ilyen esetről lehet szó.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US lawmakers accuse justice department of 'inappropriately' redacting Epstein files

US lawmakers accuse justice department of 'inappropriately' redacting Epstein files

Republican Thomas Massie and Democrat Ro Khanna say the DOJ is not complying with their transparency law.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 10. 13:20
Gázolt a HÉV Budapesten, egy ember meghalt
2026. február 10. 12:32
Meglőtték a polgármestert, mentőhelikopter vitte a győri kórházba
×
×
×
×