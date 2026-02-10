Fontos fejlesztés a DÁP-ban

Elkészült a DÁP eAláírás webes változata. Így már nem csak a mobilon lehet digitálisan hitelesíteni a szerződéseket, meghatalmazásokat és más hivatalos dokumentumokat, hanem asztali számítógépen, laptopon is.
Az új számítógépes applikáció használatához azonban aktív digitális állampolgárságra és a mobilalkalmazásra továbbra is szükség van. Az aláírótanúsítvány ugyanis a mobilalkalmazásban jön létre, garantálva a biztonságot.
Aki használni szeretné az új fejlesztést, annak a következőket kell tennie:
- Lépjen be a dap.gov.hu/ugyintezes/digitalis-alairas! (új ablakban nyílik meg) és kattintson a Digitális aláírás indítása gombra!
- Nyissa meg a mobiltelefonján a DÁP-ot, olvassa be a weboldalon megjelenő QR-kódot és adja meg a jóváhagyást a mobilodon – ezzel el is végezte a személyi azonosítást.
- Töltse fel az aláírni tervezett dokumentumokat! Ezt megteheti a Dokumentumok kiválasztása gombra kattintva vagy drag-and-droppal az ablakba húzva azokat.
- A Kiválasztott dokumentumok között megjelenik a feltöltött dokumentum. A Megnézem gombra kattintva ellenőrizze, majd kattintson a Tovább gombra!
- A mobiljára ekkor push értesítést kap az aláírás kezdeményezéséről. Rákoppintva megnyílik a DÁP – azonosítsa magát biometrikusan vagy a PIN-kódoddal! (Ha nem lépett ki a QR-kód beolvasása óta, akkor erre a lépésre nem lesz szükség, ekkor egyből az aláíráshoz érkezik az alkalmazásban.)
- Olvassa be az alkalmazással a weboldalon megjelent QR-kódot!
- Ellenőrizze, hogy a mobilalkalmazásban, a dokumentum előnézetén megjelenő ellenőrző kód megegyezik-e azzal, amit a weboldalon lát!
- Adja meg az alárásjelszavát a mobilalkalmazásban!
Kész is, aláírta a dokumentumot.
Töltse le az aláírt dokumentumot a weboldalról a számítógépére! A weben aláírt dokumentumait nem tárolja sem a weboldal, sem a saját tárhelyére nem kerül fel – erre a weboldal is emlékezteti.
Szükség esetén továbbítsa a dokumentumot – de ne nyomtassa ki! A digitálisan aláírt dokumentumot mások is aláírhatják digitálisan, kinyomtatva azonban elveszítik a hitelességüket.
Amennyiben elakadna, vagy kérdése lenne, itt kaphat segítséget:
Telefonszám (Magyarországról): 1818
Telefonszám (külföldről): +36 1 550 1858
E-mail cím: 1818@1818.hu