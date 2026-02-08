ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 8. vasárnap Aranka
Bride putting ring on grooms finger. Rings exchange. Happy couple celebrating wedding outdoors in summer.
Nyitókép: Getty Images/ Anna Blazhuk

Vasárnap kezdődik a Házasság hete: a hűség témája áll a középpontban

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

A vasárnap kezdődő Házasság hete országos rendezvénysorozat fókuszába idén a hűség témája kerül. Herjeczki Kornél, a Házasság Hete Mozgalom országos koordinátora, a Harmat Kiadó igazgatója az InfoRádióban hangsúlyozta: ma már nem a hűtlenség a legfőbb válóok, hanem az elhidegülés, aminek csak az utolsó állomása a megcsalás. A Házasság hete programjai ezúttal arról is szólnak, hogyan lehet mindezt megelőzni.

Idén a Házasság hete mozgalom központi gondolata vagy szlogenje az, hogy „A hűség szabadsága” – mondta Herjeczki Kornél, a Házasság hete Mozgalom országos koordinátora, a Harmat Kiadó igazgatója az InfoRádióban.

„A szervezőbizottság azért választotta ezt a szlogent, mert úgy érezzük, hogy a hűség nagyon sokszor átalakult és leértékelődött egy olyan gondolattá, hogy mondjuk a szolgáltatók felé mennyi kötelezettségünk van. Holott

a személyes kapcsolatban a hűség egy nagyon gazdag, nagyon fontos dolog, és a házasságban valójában nem korlátozó korlát, hanem védőkorlát.

Úgy érezzük, és ezt szerettük volna hangsúlyozni, hogy a hűség egy olyan szabadságot ad a kapcsolatnak, amelyre sokan nem is gondolnak. A programok nagy része e körül a gondolat köré szerveződik” – mondta.

A szervezőbizottság a hét minden napjára összeállított egy központi programot, amihez országos szinten és a határon túl is lehetett csatlakozni a hazassaghete.hu honlapon. Települések szerint, dátumok szerint lehet válogatni a programok között.

„Ma a válóokok között első helyen talán már az elhidegülés szerepel leginkább. A hűtlenség csak a vége egy olyan folyamatnak, amit célszerű sokkal hamarabb észrevenni vagy megelőzni” – mondta Herjeczki Kornél, aki szerint a Házasság hete pont arról szól, hogy a házaspárok, a párkapcsolatban élők nagyon figyeljenek a szeretetkapcsolat megerősödésére, mert

a dolgok természete az, hogy a kapcsolat elhidegül, ha nem foglalkoznak vele.

„Természetesen foglalkozunk a hűséggel, és ezzel kapcsolatban egy könyvet is adtunk ki, Mihalec Gábor párterapeuta írt egy könyvet. Erről egy előadást is tart hétfőn A hűség kódja címmel, hogy hogyan lehetne megelőzni a megcsalást, mielőtt még eszünkbe jutna. De ajánlanék egy online előadást is, amelyet Tapolyai Emőke klinikai és pasztorálpszichológus tart azzal a címmel, hogy „A hűség nem a meg nem csalás! De akkor mi?”. Tehát ezt a kérdést szeretnénk körbejárni, bemutatva azt is, hogy micsoda dráma, ha szétesik egy család, és ezzel szemben mit tehetünk azért, hogy megerősítsük a kapcsolatunkat” – tette hozzá Herjeczki Kornél.

Amikor egymásnak elköteleződik egy pár, akkor egyáltalán nem gondolják azt, hogy a hűség teher lenne, mert a szeretet élteti őket. De az természetes dolog, a statisztika és a kutatások is azt mutatják, hogy ez a fajta szerelmi, érzelmi hullám két év alatt elhidegülhet. Ennek át kell alakulnia egyfajta egymás iránt érző szeretetté, amelyben rendkívül sok szerepe van a döntéseknek. Annak, hogy

  • a szeretetemet hogy mutatom ki,
  • hogyan oldunk meg konfliktusokat,
  • ismerem-e a párom szeretetnyelvét,
  • tudok-e megbocsátani,
  • tudok-e bocsánatot kérni,
  • tudunk-e megerősíteni közös célokat, vagy csak menedzseljük az életünket.

Sok válás akkor történik, amikor kirepülnek a gyerekek, és a házaspár úgy érzi, hogy ami eddig összetartotta őket, az már nincs. Ezt megelőzendő

nagyon fontos, hogy a házaspárnak rendszeresen legyen külön is minőségi ideje

És ha ezek megvalósulnak, ha melegen tartják a párok a kapcsolatukat, akkor ez a legjobb biztosíték arra, hogy nem kezdődnek külön utak – fogalmazott.

A kérdésre, hogy miért érdemes házasságban élni, azt mondta: „a házasság olyan szintű elkötelezettség két ember között, amelyre jellemző, hogy odaadom magamat a másikért, és együtt valami olyan új minőséget hozunk létre, ami külön-külön nem létezett. Az az üzenetünk, hogy ne a bevételt, adókedvezményt, statisztikát, hanem a kapcsolatok minőségét nézzük, hiszen minden ember belül arra vágyik, hogy valaki értékelje és szeresse őt. És ennek a közös értékelésnek, szeretet megtapasztalásának és kifejezésének a legegyedibb, intimebb formája a házasság.”

Volt idő, amikor úgy nézett ki, hogy a „tartós együttélés” nagyon reális alternatíva, és sokan ma is így vannak ezzel. De elég sok idő telt már el ahhoz, hogy látsszon: az együttélésben levő párok átlagban sokkal kevesebb ideig vannak együtt, annak ellenére, hogy természetesen válás is sok van. De mégis,

a házassággal járó elkötelezettség egy tartósabb kapcsolatot jelent. Arról nem beszélve, hogy például gyerekek is inkább születnek házasságban, mint együttélésben, főleg a második és harmadik gyerekek.

Nem csak a papírról van szó, hiszen az egy egyszerű okmány, hanem arról, hogy a házasság az elköteleződésnek az a szintje, amikor barátok, ismerősök, mindenki előtt bevállaljuk, hogy »igen, mi összetartozunk«. A házasságnak ez az ünnepe, az elköteleződés ünnepe egy olyan pecsét, amiről sokan úgy gondoljuk, hogy sokkal több, mint az, hogy egyszerűen összeköltözünk és együtt élünk – emetle ki Herjeczki Kornél, a Házasság Hete Mozgalom országos koordinátora, a Harmat Kiadó igazgatója az InfoRádióban a vasárnap kezdődő Házasság hete kapcsán.

