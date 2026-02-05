Közeledik egymáshoz a Magyar Posta és a Temu

Mint a közleményben felidézik, ahogy a legtöbb globális piactér, így az elmúlt években a Temu is megnyitotta platformját az európai eladók felé. Magyarországon 2025 elején vált elérhetővé a Temu online értékesítési felülete, amely a magyar vállalkozások számára költséghatékony, közvetlen hazai és regionális értékesítési lehetőséget is biztosít.

A tervek szerint a Temu eladói felületén regisztráló hazai e-kereskedők a platformon belül kezelhetik csomagfeladásaikat és a visszárut, amelyhez a Magyar Posta biztosítja az országos, legkisebb településeket is lefedő logisztikai hálózatát.

A Posta és a Temu közötti szándéknyilatkozat aláírása a két nagyvállalat elkötelezettségét mutatja a további együttműködési lehetőségek vizsgálata mellett, amely támogatást jelenthet a magyar e-kereskedők piacnyitásához is – olvasható a közleményben.