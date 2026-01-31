ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. január 31. szombat Gerda, Marcella
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor megvédte Lázár János fórumát

Infostart

Éles hangvételű bejegyzésben reagált Orbán Viktor miniszterelnök a csütörtöki gyöngyösi Lázárinfón történtekre. A kormányfő szombat reggeli közleménye szerint a Tisza Párt bűnözői múlttal rendelkező személyeket küldött a fórumra azzal a céllal, hogy megfélemlítsék a résztvevőket.

A csütörtöki eseményen Lázár János építési és közlekedési miniszter Heves vármegyei fórumán feszült hangulat uralkodott. A miniszter egy korábbi, roma közösséget érintő kijelentése miatt a helyszínen több ellentüntető „Lázár, takarodj!” skandálással és verbális konfrontációval fejezte ki nemtetszését.

A miniszterelnök szavai

Orbán Viktor szombati bejegyzésében „döbbenetesnek” nevezte a fejleményeket, és név szerint említett súlyos bűncselekményeket – köztük garázdaságot, rablást és testi sértést –, amelyeket a fórumon megjelent „tiszás provokátorokhoz” kötött.

A kormányfő arra kérte a támogatóit, hogy a jövőbeli rendezvényeken vigyázzanak egymásra, és ne üljenek fel a provokációnak.

A politikai feszültség ellenére a kormányzati kampányrendezvények folytatódnak. Orbán Viktor a mai napon Hatvanban vesz részt a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén, ahol várhatóan beszédet mond a fenti eseményekről is.

A beszéd dél körül várható.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor megvédte Lázár János fórumát

orbán viktor

lázár jános

cigányság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor megvédte Lázár János fórumát

Orbán Viktor megvédte Lázár János fórumát

Éles hangvételű bejegyzésben reagált Orbán Viktor miniszterelnök a csütörtöki gyöngyösi Lázárinfón történtekre. A kormányfő szombat reggeli közleménye szerint a Tisza Párt bűnözői múlttal rendelkező személyeket küldött a fórumra azzal a céllal, hogy megfélemlítsék a résztvevőket.
VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Már most megmondta a hitelminősítő elemzője, ki nyeri a magyarországi országgyűlési választást 2026-ban

Már most megmondta a hitelminősítő elemzője, ki nyeri a magyarországi országgyűlési választást 2026-ban

Gazdasági szempontból nagyon fontos elemzést közölt a Fitch-hez tartozó BMI kockázatelemző a magyar választások kimeneteléről, nemcsak a győztest nevezik meg, de a választások másnapján várható gazdaságpolitikai kényszerű lépéseket is. A Fitch Solutions elemzői üzletágához tartozó BMI – amely ugyanabba a vállalatcsoportba tartozik, mint a nemzetközi hitelminősítést végző Fitch Ratings – arra figyelmeztet, hogy az április 12-i voksolás eredményétől függetlenül komoly fiskális kiigazítás jöhet, miközben a gyenge növekedés, a 4 százalék feletti infláció és az 5 százalék körüli költségvetési hiány már most szűk mozgásteret hagy a gazdaságpolitikának.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Teljesen kiborult Moszkva: Trump egyetlen aláírással keresztbe tehetett a tárgyalásoknak

Teljesen kiborult Moszkva: Trump egyetlen aláírással keresztbe tehetett a tárgyalásoknak

Oroszországot aggasztja, hogy az Egyesült Államok ellenséges lépéseket tervez Kuba ellen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Photos released in Epstein files appear to show Andrew on all fours over woman

Photos released in Epstein files appear to show Andrew on all fours over woman

The photos put further pressure on Andrew Mountbatten-Windsor after years of scrutiny over his relationship with Epstein. He has always denied any wrongdoing.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 31. 11:15
Könnycsorgató fordulat a kocsi után kötött kutya ügyében, Rozi révbe érhet
2026. január 31. 10:12
Tragikus hirtelenséggel hunyt el a szeretett plébános
×
×
×
×