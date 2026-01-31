Orbán Viktor megvédte Lázár János fórumát

A csütörtöki eseményen Lázár János építési és közlekedési miniszter Heves vármegyei fórumán feszült hangulat uralkodott. A miniszter egy korábbi, roma közösséget érintő kijelentése miatt a helyszínen több ellentüntető „Lázár, takarodj!” skandálással és verbális konfrontációval fejezte ki nemtetszését.

A miniszterelnök szavai

Orbán Viktor szombati bejegyzésében „döbbenetesnek” nevezte a fejleményeket, és név szerint említett súlyos bűncselekményeket – köztük garázdaságot, rablást és testi sértést –, amelyeket a fórumon megjelent „tiszás provokátorokhoz” kötött.

A kormányfő arra kérte a támogatóit, hogy a jövőbeli rendezvényeken vigyázzanak egymásra, és ne üljenek fel a provokációnak.

A politikai feszültség ellenére a kormányzati kampányrendezvények folytatódnak. Orbán Viktor a mai napon Hatvanban vesz részt a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén, ahol várhatóan beszédet mond a fenti eseményekről is.

A beszéd dél körül várható.