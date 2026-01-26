ARÉNA - PODCASTOK
Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője beszédet mond a Szent Márton-díj átadásán a Pannonhalmi Főapátság Szent Márton-bazilikájában 2024. november 15-én. Az elismerést a Reménysugár a Dél-Alföldi Hematológiai és Onkológiai Gyermekbetegekért Alapítvány és posztumusz Rudan Mária, a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája munkatársa kapta.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Prőhle Gergely: John Lukacs fontos kapocs hazánk és az USA közt

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Születésének 102. évfordulójára konferenciával emlékezik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézete és a Habsburg Ottó Alapítvány.

John Lukacs születésének 102. évfordulójára konferenciával emlékezik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézete és a Habsburg Ottó Alapítvány. A „Magyarország a hazám, Amerika az otthonom” című esemény rávilágít arra is, hogy a magyar gyökerekkel rendelkező, de Amerikában kiteljesedő történész életműve hidat képez a két kontinens között.

Prőhle Gergely ezzel kapcsolatban az InfoRádióban elmondta, hogy John Lukacs 100. születésnapja óta hagyományt teremtettek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetében azzal, hogy megemlékeznek „erről a jeles napról”. Ennek az is oka, hogy Lukács János halála után Magyarországra érkezett hagyatékának egy „kicsiny, de bájos része”, ez egy kis kiállításon meg is tekinthető az NKE-n, a róla elnevezett társalgóban. Hozzátette, ezek apró személyes tárgyak, amelyek budapesti kapcsolódásairól, családi kapcsolatairól, szenvedélyeiről szólnak. John Lukacs nagyon szerette a zenét, így néhány kotta is ott van, és olyan személyes tárgyak is, amelyek az ő „intellektuális horizontját” jelölik. Ezek közé tartozik egy Churchill-mellszobor, és egy Tocqueville-mellszobor is.

John Lukacs ezen a néven vált ismertté, de magyarországi barátainak mindig Lukács János maradt

– emelte ki a programigazgató.

Ő egy igazi olyan személyiség, akinek a magyar történettudományban és az amerikai történettudományban is fontos helye van, így fontos kapcsolatot jelent a két ország között. Az Egyesült Államokban is mint nagyon ismert személyiség, történetíró, konzervatív alak van számon tartva, és igyekeznek az USA 250. évfordulójának alkalmából erre a hídszerepre rávilágítani – tette hozzá Prőhle Gergely.

Elmondta, John Lukacs a történelmi tudat és a történelmi tudatosság fontosságára világít rá. Ez azt jelenti egyebek között, hogy van egyfajta alapvető rajzolat, olyan képletek, amelyek újra és újra érvényesülnek. Lehet a történelemből tanulni, Lukács levéltári hagyatéka pedig rengeteg érdekességet tartalmaz még. Magyarországon megjelent művei a Helikon Kiadó jóvoltából most újra kiadásra kerülnek. Ebben a hagyatékban még rengeteg olyan levelezés van, amelynek digitalizációját tervezik, sok van közülük magyarul is.

Fontosnak tartják az együttműködést a Notre Dame Egyetemmel, amiatt, hogy ezekből a levelezésekből akár a George Kennan neves amerikai diplomatával folytatott levelezés, akár pedig a Werner Heisenberg német fizikussal folytatott levelezés magyarul is megjelenhessen. Ennek alapfeltétele, hogy az együttműködés jól működjön a Notre Dame Egyetemmel.

