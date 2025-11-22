Bóka János: máris erősebbek a magyar-amerikai kapcsolatok

Bóka János elmondta: megbeszélései az aktív és élő kommunikáció fenntartásának jegyében zajlottak. Megállapította, hogy Magyarország európai uniós tagságából fakadóan vannak bizonyos, mozgásteret kijelölő kötöttségek a kétoldalú kapcsolatokban, többi között a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokat, a versenyképességet és digitális szolgáltatásokat érintő területen. A miniszter Washingtonban találkozott az amerikai külügyminisztérium európai és euroázsiai kapcsolatokért felelső államtitkárságának megbízott vezetőjével, valamint a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsának Európáért és Oroszországért felelős igazgatójával.

A magyar kormánytag az amerikai törvényhozás tagjai közül a magyar-amerikai kapcsolatokról tartott megbeszélést Andy Harris republikánus képviselővel, a Kongresszus magyar baráti csoportjának társelnökével. Szerdán pedig New Yorkban többi között

az antiszemitizmus elleni fellépés lehetőségeiről és eszközeiről tartott megbeszéléseket.

Bóka János elmondta, hogy céljai között szerepelt az ENSZ-en belüli együttműködés lehetőségeinek feltérképezése. Megállapította, hogy mind az Egyesült Államok, mind Izrael ENSZ mellett működő képviselete, mind a New York-ban székhellyel rendelkező zsidó érdekképviseleti szervezetek partnerek abban, hogy a világban növekvő antiszemitizmus elleni nemzetközi hálózatot kiszélesítsék, aminek részletei is szerepeltek a megbeszélések napirendjén.

A miniszter hozzátette, hogy tapasztalatai alapján az ENSZ-hez tartozó szervezeteket illetően korlátozottak a lehetőségek az antiszemitizmus elleni fellépésre vonatkozó partnerségben, és úgy vélte, hogy ebben a tekintetben a világszervezet alapvető átalakításra szorul.

A magyar kormánytag New York-i hivatalos programjai között szerepelt a megbeszélés Izrael ENSZ-nagykövetével, valamint az Egyesült Államok ENSZ mellett működő képviseletének a világszervezet irányításáért és reformjáért felelős vezető diplomatájával.

Bóka János csütörtökön Washingtonban a Georgetown Egyetemen tartott előadást.