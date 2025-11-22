ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.76
usd:
333.2
bux:
107255.57
2025. november 22. szombat Cecília
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Flags of the USA and Hungary against the background of the blue sky
Nyitókép: 3dmitry/ Getty Images

Bóka János: máris erősebbek a magyar-amerikai kapcsolatok

Infostart / MTI

Az európai ügyekért felelős miniszter a magyar-amerikai kapcsolatok erősítésének további lépéseiről is egyeztetett az Trump-adminisztráció képviselőivel Washingtonban.

Bóka János elmondta: megbeszélései az aktív és élő kommunikáció fenntartásának jegyében zajlottak. Megállapította, hogy Magyarország európai uniós tagságából fakadóan vannak bizonyos, mozgásteret kijelölő kötöttségek a kétoldalú kapcsolatokban, többi között a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokat, a versenyképességet és digitális szolgáltatásokat érintő területen. A miniszter Washingtonban találkozott az amerikai külügyminisztérium európai és euroázsiai kapcsolatokért felelső államtitkárságának megbízott vezetőjével, valamint a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsának Európáért és Oroszországért felelős igazgatójával.

A magyar kormánytag az amerikai törvényhozás tagjai közül a magyar-amerikai kapcsolatokról tartott megbeszélést Andy Harris republikánus képviselővel, a Kongresszus magyar baráti csoportjának társelnökével. Szerdán pedig New Yorkban többi között

az antiszemitizmus elleni fellépés lehetőségeiről és eszközeiről tartott megbeszéléseket.

Bóka János elmondta, hogy céljai között szerepelt az ENSZ-en belüli együttműködés lehetőségeinek feltérképezése. Megállapította, hogy mind az Egyesült Államok, mind Izrael ENSZ mellett működő képviselete, mind a New York-ban székhellyel rendelkező zsidó érdekképviseleti szervezetek partnerek abban, hogy a világban növekvő antiszemitizmus elleni nemzetközi hálózatot kiszélesítsék, aminek részletei is szerepeltek a megbeszélések napirendjén.

A miniszter hozzátette, hogy tapasztalatai alapján az ENSZ-hez tartozó szervezeteket illetően korlátozottak a lehetőségek az antiszemitizmus elleni fellépésre vonatkozó partnerségben, és úgy vélte, hogy ebben a tekintetben a világszervezet alapvető átalakításra szorul.

A magyar kormánytag New York-i hivatalos programjai között szerepelt a megbeszélés Izrael ENSZ-nagykövetével, valamint az Egyesült Államok ENSZ mellett működő képviseletének a világszervezet irányításáért és reformjáért felelős vezető diplomatájával.

Bóka János csütörtökön Washingtonban a Georgetown Egyetemen tartott előadást.

Kezdőlap    Külföld    Bóka János: máris erősebbek a magyar-amerikai kapcsolatok

együttműködés

bóka jános

magyar-amerikai kapcsolatok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Amerikai béketerv: óvatosan derűlátók a németek, az elemzők többsége kevésbé

Amerikai béketerv: óvatosan derűlátók a németek, az elemzők többsége kevésbé
Péntek késő este tárgyalt Friedrich Merz német kancellár és Donald Trump amerikai elnök. Németországban is meglepetést keltett az Egyesült Államok által kidolgozott, az ukrajnai orosz háború lezárását célzó béketerv. Johann Wadephul külügyminiszter a tervvel kapcsolatban a lehetőségek listájáról beszélt. Több tekintélyes elemző ugyanakkor „Ukrajna kapitulációjaként” értékelte a tervet. Donald Trump jövő csütörtökig adott határidőt Ukrajnának a terv elfogadására, Volodimir Zelenszkij drámai üzenetet intézett Ukrajna népéhez.
 

Donald Trump: Zelenszkijnek meg kell barátkoznia a béketervvel

Orbán Viktor: az orosz-ukrán háború sorsfordító pillanathoz érkezett

Donald Trump jövő csütörtökig adott határidőt Ukrajnának a béketerv elfogadására

Bendarzsevszkij Anton: talán mégis elfogadható Donald Trump béketerve

„Eljött történelmünk egyik legnehezebb pillanata” – Volodimir Zelenszkij drámai beszédben fordult Ukrajna népéhez

Érkezik a havazás második hulláma, ez a helyzet szombat reggel

Érkezik a havazás második hulláma, ez a helyzet szombat reggel

Ahogy az előrejelzések ígérték, a péntek reggeli havazás után szombat reggelre is több helyen ébredtek fehér tájra, elsősorban a Dunántúlon, de Borsodból is küldtek az emberek havazós fotókat, videókat. A hétvége további részében is számítani kell csapadékra, valamint nehezített közlekedési viszonyokra.
 

Két hullámban jön a hó vasárnapig – íme, a részletek

Kismamák, itt a hó - téli öltözködési kisokos a babás sétákhoz

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.24. hétfő, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Volt idő, amikor a családi pótlék valódi támogatást jelentett

Volt idő, amikor a családi pótlék valódi támogatást jelentett

A családi pótlék – hasonlóan a GYES-hez – évtizedek óta a magyar családpolitika egyik legfontosabb alappillére, melynek gyökerei egészen 1912-ig nyúlnak vissza. Kimondott célja mindig is az volt, hogy mérsékelje a gyermekneveléssel járó többletkiadásokat, és hozzájáruljon a háztartások terheinek kompenzálásához. A támogatás összege azonban 2008 óta nem emelkedett, így az előbb meghatározott célt ma már nem képes betölteni. Egy kétgyermekes, kétszülős család jelenleg 13.300 forint családi pótlékra jogosult havonta gyermekenként, mely összeg az átlagbér nagyjából 4-5%-át jelenti. Ha azonban visszatekintünk e támogatás több mint százéves múltjára, azt láthatjuk, hogy a családi pótlék egykor jelentős segítséget nyújtott a rászorulók számára.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási hibát követnek el a nyugdíj előtt álló magyarok: rengeteg pénzt hagynak az államnál, pedig az járna nekik

Óriási hibát követnek el a nyugdíj előtt álló magyarok: rengeteg pénzt hagynak az államnál, pedig az járna nekik

Friss adatok szerint a 2025-ben nyugdíjmegtakarítást indítók 89%-a nem használja ki teljes mértékben az állami támogatást.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine allies to hold talks on White House peace plan at G20

Ukraine allies to hold talks on White House peace plan at G20

The gathering in South Africa comes as US President Donald Trump gives Ukraine until Thursday to agree to the deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 22. 10:08
Amerikai béketerv: óvatosan derűlátók a németek, az elemzők többsége kevésbé
2025. november 22. 09:03
Orbán Viktor: az orosz-ukrán háború sorsfordító pillanathoz érkezett
×
×
×
×