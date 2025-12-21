ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 21. vasárnap
Nyitókép: NÚSZ Zrt.

Dokumentum van az útdíjról, egyértelműsítették a díjemelés idejét és mértékét

Infostart

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), a NÚSZ Zrt., a Magyar Közút, valamint a legjelentősebb hazai fuvarozói és logisztikai érdekképviseletek átfogó együttműködési megállapodást írtak alá. A dokumentum rögzíti a 2026-os útdíjemelések pontos ütemezését és a fuvarozókat segítő új szolgáltatások bevezetését.

A megállapodás egyik legfontosabb pontja a főúthálózati útdíjak mértékének módosítása. A felek rögzítették, hogy a főútvonali útdíj 2026-ban összesen 35 százalékos mértékben emelkedik, amelyet két részletben hajtanak végre.

  • Az emelés első szakasza 2026. január 1-jén lép életbe.
  • A második módosításra 2026. március 1-jén kerül sor.

A megállapodás további része, hogy 2025. december 31-ig aktiválják a „bírságriasztás” funkciót, amely a hibás útdíjkategória-regisztrációt követő 3 órán belül jelzést küld a fuvarozónak. 2026. május 1-jéig megteremtik a lehetőséget arra, hogy a riasztástól számított 60 percen belül a díjkülönbözet megfizetésével a bírság elkerülhető legyen.

A fuvarozók által már megismert súlykorlátozó jelzőtáblák 2025. december 31-ig kikerülnek, és az ÉKM vállalja, hogy 2026. március 31-ig nem helyeznek ki további ilyen táblákat.

A megállapodást többek között Csepreghy Nándor miniszterhelyettes (ÉKM), dr. Bartal Tamás (NÚSZ Zrt. és Magyar Közút), Barna Zsolt (MKFE) és Fülöp Zsolt (MLSZKSZ) látta el kézjegyével.

Mindenesetre a police.hu-n ma közlemény jelent meg, hogy "Gyűlés miatt 2025. december 22-én 14 óra és 20 óra között az M3 bevezető – Róbert Károly körút – Árpád híd – Szentendrei út – Batthyány utca – M0-s autóút – Megyeri híd – M3-as autóút – M3 bevezető – Kós Károly sétány – Állatkerti körút – Hősök tere útvonalon – az ünnepek miatt megnövekedett járműforgalmon túl – fokozott torlódásra és forgalmi akadályokra lehet számítani."

A 24.hu szerint ez nem más, mint azon fuvarozóknak a demonstrációja, akik szerint nincs megállapodás a minisztériummal.

„Nincs megállapodás, erre nem adtunk felhatalmazást” – reagált Orosz Tibor fuvaros érdekvédő videójában a közlekedési tárca és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete által péntek este megkötött útdíj-megállapodásra. Orosz Tibor szerint nem igaz, amit a minisztérium állított, hogy a fuvarozók elfogadták az ajánlatukat.

Elmondása szerint semmi sem fogja eltántorítani őket attól, hogy hétfőn tüntessenek Budapesten az M0-áson az útdíjak ellen a korábban megbeszéltek szerint.

