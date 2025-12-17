Így borozgat Magyarország

A HNT jelezte: átfogó piackutatást végeztek ősszel annak érdekében, hogy részletes és megbízható képet adjanak a hazai borpiaci és fogyasztói trendek változásáról, ezzel támogatva a szőlő-bor ágazat versenyképességét. A felmérés a 2017-es és 2023-as kutatásokhoz hasonló módszertannal készült, biztosítva az összehasonlíthatóságot és a trendek hosszú távú követhetőségét.

A friss eredmények alapján a legálisan alkoholfogyasztó fiatal generációk körében ugyan tovább csökkent a borfogyasztók aránya, de az ebből fakadó visszaesés jóval mérsékeltebb, mint a korábbi években. A 2025-ös adatok szerint a lakosság 46 százaléka nem fogyaszt bort, 26 százaléka havonta vagy ritkábban, 20 százaléka havonta többször, míg 8 százaléka iszik bort hetente többször is.

Eközben sört, a felnőtt lakosság több mint fele fogyaszt, harmaduk több, mint havi egy alkalommal. Ezt a pezsgő követi a sorban, ugyanakkor a fogyasztók döntő többsége azt havonta, vagy ennél is ritkábban fogyasztott.

Általában az alkoholfogyasztásról nyilatkozók 17 százaléka mondta, hogy soha sem iszik, 36 százaléka ritkábban mint havonta, 31 százalék havonta többször, 16 százaléka hetente többször.

A HNT kiemelte: a vörösborok fogyasztása - összhangban az EU teljes borpiacát jellemző trendekkel - tovább csökkent. A rozé kategória ugyanakkor dinamikusan erősödött, a fehérborok pedig stabil pozícióban maradtak. A fogyasztók körében tovább nőtt a száraz borok népszerűsége, az édes borok iránti érdeklődés csökkent. Különösen az intenzívebb fogyasztók körében figyelhető meg a félszáraz borok térnyerése. Az adatok szerint a vörös bor 44 százalékkal, a fehér 37 százalékkal, a rosé 19 százalékkal részesedik a fogyasztásban

A kutatás szerint a borfogyasztás helyszínei az elmúlt években alig változtak: a fogyasztók több mint fele továbbra is otthon fogyaszt bort, jellemzően társas események keretében. A vásárlásoknál tovább nőtt a diszkontok és a szupermarketek szerepe, valamint jelentősen erősödött az online borvásárlás, főként a nők és a fiatalabb fogyasztók körében.

A piackutatás egyértelműen alátámasztotta, hogy 2023 és 2025 között szinte valamennyi hazai borvidék népszerűsége nőtt. Ez a trend nemcsak a belföldi termelők számára jó lehetőség, hanem hozzájárul a hazai borpiac sokszínűségének és minőségének erősödéséhez - hangsúlyozta a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa.

A kutatás kitért arra is, hogy a külföldi bor aránya az utóbbi években folyamatosan növekedett a magyarországi fogyasztásban. Jelenleg 12 százalékon áll, amely kétszer annyi, mint 8 évvel ezelőtt volt, és két évvel ezelőtt is csak 9 százalékot ért el.

