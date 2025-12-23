ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.64
usd:
331.2
bux:
110697.08
2025. december 23. kedd Viktória
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szőlőszüret; egy fürt sötét színű szőlő egy gazdálkodó kezei között.Forrás: Getty Images/mythja
Nyitókép: Getty Images/mythja

Jó hír érkezett az idei borokról – de változnak a trendek

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Gond nélkül lezajlott az idei szüret, az Agrárkamara szerint idén a tavalyinál 10 százalékkal több újbor készült.

Az idén leszüretelt szőlőből mintegy 2,9–3 millió hektoliter seprős újbor készült, ez 10 százalékkal haladja meg a tavalyi szintet, ami az elmúlt tíz év átlaga körül alakul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által készített körkép szerint.

A szüret problémamentesen lezajlott. A termés a száraz nyári időjárásnak köszönhetően egészséges és rendkívül jó minőségű volt, mennyisége nagyjából 410–430 ezer tonna.

Kiemelték:

a szőlő aranyszínű sárgasága egyelőre nem volt hatással a termésre, a leginkább érintett borvidékeken terméskiesés a korábbi évekhez képest nem látszik.

Az idén detektált beteg tőkék ebben a szüretben még hoztak termést, jövőre azonban már nem fognak. A járványszerű terjedés, a felgyorsult fertőzési sebesség krízishelyzetet teremtett, és jövőre az érintett területek nagy részén ki kell majd vágni a tőkéket. Az újratelepítés utáni termőre forduláshoz szükséges időt elsősorban a csapadék mennyisége befolyásolja. Az egymás utáni aszályos években a szőlő lassan fejlődik, az új telepítések termőre fordulása folyamatos tőkepótlás mellett akár 6-7 évig is tarthat. Ez azt jelenti, hogy mindenképpen terméskiesésre kell számítani azokon a borvidékeken, ahol a fitoplazma fertőzés jelentősebb – írták.

Kifejtik, hogy

a magyar bor karácsonyi ajándéknak is kiváló választás, a magyar piacon az elmúlt években népszerűbbek lettek a könnyű, friss, gyümölcsös borok, valamint a habzó termékek, a fiatalok körében pedig a csökkentett alkoholtartalmú termékek fogyasztása nő.

A karácsonykor a drágább, különlegesebb borok kerülnek előtérbe. S bár az év vége elsősorban a pezsgők iránti keresletet növeli, a borok forgalma is megnő ilyenkor - közölték.

Kezdőlap    Gazdaság    Jó hír érkezett az idei borokról – de változnak a trendek

agrárkamara

borászat

szüret

újbor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Síelni megy? Erről ne feledkezzen meg!

Síelni megy? Erről ne feledkezzen meg!

Akár a helikopteres mentés költségeire is nyújt fedezetet a megfelelően megválasztott biztosítás – mondta el az InfoRádióban Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója.
VIDEÓ
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.23. kedd, 18:00
Blanckenstein Miklós
nyugalmazott katolikus pap
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Európa másolja a háborús taktikát, lángokban a stratégiai kikötő – Háborús híreink kedden

Európa másolja a háborús taktikát, lángokban a stratégiai kikötő – Háborús híreink kedden

Sikeresen lezajlottak a német TDW és a Stark Defence hadiipari vállalatok első élestesztjei a Virtus típusú kamikazedrónnal, megnyitva ezzel az utat az új drónfegyverek rendszerbe állítása előtt a Bundeswehrnél. A helyi hatóságok közleménye szerint Ukrán dróncsapás ért két hajót és két stéget az oroszországi Krasznodari régió fekete-tengeri partvidékén – írja a Sky News. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ennyi borravalót adnak a magyarok: érdekes számok derültek ki

Ennyi borravalót adnak a magyarok: érdekes számok derültek ki

A borravaló mértéke átalakulóban van, szektoronként eltér, és az évszakok is érezhetően befolyásolják.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia hits Ukraine with 'massive' attack, says Zelensky, after he warned of Christmas strikes

Russia hits Ukraine with 'massive' attack, says Zelensky, after he warned of Christmas strikes

Zelensky says Russia fired more than 600 drones and 30 missiles, adding "the world is not putting enough pressure on Russia".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 23. 11:16
Síelni megy? Erről ne feledkezzen meg!
2025. december 22. 20:06
Kevesebb kocsit készít Kecskeméten az egyik autómárka
×
×
×
×