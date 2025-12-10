ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 10. szerda
Nyitókép: Pixabay

Szőlő utca, 14. havi nyugdíj, reptéri vasút, napelemprogram: egy sűrű nap legfontosabb hírei

Infostart

Elfogadta az Országgyűlés a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló jogszabályt, 90 százalékos kibocsátáscsökkentési célt fogadott el 2040-re az Európai Unió, Magyarország nem hajtja végre az uniós migrációs paktumot – a nap legfontosabb hírei.

Elfogadta az Országgyűlés a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló jogszabályt. A juttatást fokozatosan vezetik be, a nyugdíjasok 2026 februárjában a teljes összeg egynegyedét kapják meg.

A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint jövőre is 5 százalék alatt, az államadósság a 73,5 százalékán maradhat a költségvetési hiány. A tárca államháztartásért felelős államtitkára kifejtette, a pénzforgalmi hiány 5445 milliárd forint lehet jövőre, az államadósság a következő 2 évben az elfogadhatónak tekinthető mostani szinten állhat meg. Az államtitkár úgy vélte, a magyar költségvetés stabil és biztonságos.

Lakossági energiatároló programot hirdet 100 milliárd forintos keretösszeggel a kormány – jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón közölte: az igénylők 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, ha 10 kilowattos akkumulátor rendszert telepítenek.

Januárban kiírják a koncessziót a reptéri gyorsvasútra – jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón elmondta: a 27 kilométeres vonal a repülőtértől a Nyugati pályaudvarig tart. A beruházáshoz állami forrásra nem lesz szükség, és 6 év alatt készül el.

Akár mínusz 33 milliárd forinton is állhat majd december 31-én a fővárosi önkormányzat számlája - mondta a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója egy budapesti háttérbeszélgetésen. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón azt hangoztatta, hogy a főváros számára a segélyhitel törvény csak egy lehetőség.

A Tisza párt januárban bemutatja kormányprogramját és a kormány szerkezetét, március közepén pedig nyilvánosságra hozzák a száznapos intézkedési tervet Magyarország megmentésére – jelentette ki Magyar Péter pártelnök a Tisza balatonfüredi tanácskozásán. Az ellenzéki párt január közepén felállít egy 50 fős szakértői csapatot az ország állapotának feltárására.

Kis népszámlálást tartanak 2027 őszén, az Országgyűlés elfogadta az erről szóló javaslatot. A mikrocenzus a Magyarország területén lévő lakások, intézetek 3 százalékát és az azokban lakó természetes személyeket érinti.

Újabb négy embert őrizetbe vettek a Szőlő utcai ügyben, közülük eddig hármat gyanúsítottként kihallgattak - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. Eközben a Debreceni Javítóintézet eddigi igazgatóhelyettesét, Varga László Balázst nevezték ki a Szőlő utcai intézet élére, megbízott igazgatóként – értesült a Telex.

90 százalékos kibocsátáscsökkentési célt fogadott el 2040-re az Európai Unió. A jogilag kötelező érvényű cél szerint 2040-re 90 százalékkal kell csökkenteni a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátást az 1990-es szinthez képest.

Magyarország nem hajtja végre az uniós migrációs paktumot és egyetlen migránst sem fogad be – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón, miután az unió belügyminiszterei többségi döntést hoztak a szolidaritási keretről. Gulyás Gergely szerint a paktum arra kényszerítené a migrációval nem érintett tagállamokat, hogy vállalják át a bevándorló országok terheit.

Veszélyes precedenst teremt az energiarendszerek elleni támadások dicsőítésével az Európai Unió a külgazdasági és külügyminiszter szerint. Szijjártó Péter az isztambuli energiaügyi miniszteri ülésén azt mondta: az Északi Áramlat felrobbantása vagy a Barátság kőolajvezeték elleni akciók államilag támogatott terrorizmusnak minősülnek, ami elfogadhatatlan.

Az orosz külügyminiszter szerint a kisebbségi jogok szavatolása is szerepel a béketervvel kapcsolatos amerikai javaslatok között. Szergej Lavrov az Európai Unióról szólva azt mondta, még mindig Oroszország legyőzhetőségével hitegeti magát.

Franciaországban szűk többséggel elfogadta a 2026-os társadalombiztosítási költségvetést a nemzetgyűlés, ami jelentős politikai győzelem Sébastien Lecornu miniszterelnöknek. A javaslat tartalmazza a vitatott nyugdíjreform 2028-ig történő felfüggesztését, amely Emmanuel Macron egyik legemblematikusabb intézkedése volt.

Nem személyesen vette át a Nobel-békedíjat a venezuelai ellenzéki vezető. María Corina Machado-t lánya képviselte az oslói ceremónián. María Corina Machado Oslóba utazik, de a rendezvényen nem vesz részt.

Átvette az irodalmi Nobel-díjat Stockholmban Krasznahorkai László. A tudományos élet és az irodalom legrangosabb nemzetközi kitüntetését a díjazottaknak XVI. Károly Gusztáv svéd király adta át a stockholmi hangversenyteremben rendezett ceremónián.

Meghalt Balázs Péter színművész. A Szigligeti Színház korábbi igazgatója évek óta súlyos betegséggel küzdött. A főleg komikus szerepeiről ismert Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész 82 éves volt.

Elemző: nehéz tél vár Ukrajnára, rendszeressé válhatnak az áram- és gázellátási szünetek

Elemző: nehéz tél vár Ukrajnára, rendszeressé válhatnak az áram- és gázellátási szünetek

Az egyre gyakoribb és célzottabb orosz támadások az ukrajnai földgáz- és villamosenergia-előállítási egységek ellen még inkább az energiaimport felé tolják az országot. A gáz- és áramkimaradások emiatt várhatóan idén télen is gyakoriak lesznek mind lakossági, mind ipari szinten – mondta az InfoRádióban Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.
 

Szergej Lavrov: még gondolatunk sincs Európával háborúzni

Fegyvert tesztelt az Ukrajnában meghalt brit ejtőernyős

Súlyos fenyegetést kaptak az európai NATO-országok

F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
