2025. december 10. szerda
Ásványvíz a Nyugati pályaudvaron, amit a MÁV-START Zrt. munkatársai osztanak az utasoknak a hőség miatt 2022. június 30-án.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Hat év múlva 19 perc alatt ki lehet majd jutni Ferihegyre – részletek

Infostart

Eddig nem ismert információkat osztott meg a reptéri gyorsvasút megvalósításáról a szerda reggeli Kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter.

A szerda reggeli Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentést tett a ferihegyi gyorsvasút projektjének már megismerhető elemeiről.

Véglegessé vált, hogy a vasutat koncessziós formában valósítják meg, ez azt jelenti, hogy 2026 januárjában a nemzetgazdasági miniszter kiírja azt a koncessziót, ami a reptéri gyorsvasútra vonatkozik:

  • 27 km a reptértől a Nyugati pályaudvarig
  • állami forrásra nincs szükség, a koncesszió fenntartja saját magát, sőt még a koncesszor fizet még a magyar államnak
  • 19 perc lesz a menetidő, 5-10 perces gyakorisággal közlekednek a vonatok
  • 6 év alatt készül el a beruházás
  • 33 ezer fős napi utasforgalommal számolnak
  • 3-4 ezer forint lesz a jegyár, a taxival lesz versenyképes.

A bejelentéskor a tárcavezető közölte: az idei évben a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új rekordot ér el, 20 millió körüli utas forgalmával, a vasút pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy a megcélzott 30 milliós utasszámot minél hamarabb el lehessen érni; ehhez egyéb reptéri fejlesztések is hozzájárulhatnak, ezekről részleteket Gulyás Gergely azonban nem közölt.

Kezdőlap    Belföld    Hat év múlva 19 perc alatt ki lehet majd jutni Ferihegyre – részletek

ferihegy

liszt ferenc nemzetközi repülőtér

gyorsvasút

reptéri busz

