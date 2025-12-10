Hat év múlva 19 perc alatt ki lehet majd jutni Ferihegyre – részletek

A szerda reggeli Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentést tett a ferihegyi gyorsvasút projektjének már megismerhető elemeiről.

Véglegessé vált, hogy a vasutat koncessziós formában valósítják meg, ez azt jelenti, hogy 2026 januárjában a nemzetgazdasági miniszter kiírja azt a koncessziót, ami a reptéri gyorsvasútra vonatkozik:

27 km a reptértől a Nyugati pályaudvarig

állami forrásra nincs szükség, a koncesszió fenntartja saját magát, sőt még a koncesszor fizet még a magyar államnak

19 perc lesz a menetidő, 5-10 perces gyakorisággal közlekednek a vonatok

6 év alatt készül el a beruházás

33 ezer fős napi utasforgalommal számolnak

3-4 ezer forint lesz a jegyár, a taxival lesz versenyképes.

A bejelentéskor a tárcavezető közölte: az idei évben a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új rekordot ér el, 20 millió körüli utas forgalmával, a vasút pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy a megcélzott 30 milliós utasszámot minél hamarabb el lehessen érni; ehhez egyéb reptéri fejlesztések is hozzájárulhatnak, ezekről részleteket Gulyás Gergely azonban nem közölt.