Nyitókép: Facebook/Karácsony Gergely

Kiss Ambrus Budapest költségvetéséről: nem tudni, lesz-e pénz, le tudják-e zárni a folyószámlahitelt

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Jövő héten tárgyalja a Fővárosi Közgyűlés a 2026-os költségvetés tervezetét. Fejlesztésekre nem sok forrás jut a kormányzati elvonások miatt, de a tervezetben a legfontosabb, hogy működőképes maradjon a főváros, és ne álljanak le a közszolgáltatások. Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója az InfoRádióban elmondta, hogy a kormánytól a költségvetésben szereplő normatívák kifizetését, a szolidaritási hozzájárulás csökkentését, és az uniós források lehívását követelik.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy sikerül-e a fővárosnak időben lezárnia az év végén lejáró folyószámlahitelét, de jövő szerdán már a 2026-os költségvetésről is döntenie kell a Fővárosi Közgyűlésnek. A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója az InfoRádióban azt mondta, hogy négy elvárásuk van a kormánytól a fővárosi költségvetéssel kapcsolatban:

  • A központi költségvetésben szereplő normatívát a közszolgáltatásokra ki kell fizetnie a kormánynak.
  • A Kúrián megnyert per miatt a 2023-ban elvont szolidaritási hozzájárulás visszautalását kérik.
  • Új finanszírozási rendszert, az iparűzési adóhoz mért konszolidáltabb összeget várnak el a szolidaritási hozzájárulás kapcsán.
  • A negyedik pontban az uniós források lehívását sürgetik, hiszen ha jövőre sem érkeznek, akkor ezek a pénzek elvesznek.

A főváros forrásainak jelentős részét jövőre is a helyi iparűzési adóbevételek biztosítják. „Számításunk szerint 318,6 milliárd forint a Fővárosi Önkormányzat iparűzési adóbevétele. Ebből 103,4 milliárdot el akar vinni a kormány szolidaritási hozzájárulásként és területfejlesztési alap befizetésként, ami az iparűzési adónak 32 százalékának felel meg” – panaszolta Kiss Ambrus, hozzátéve, hogy 2019-ben ugyanez az adat 6 százalék volt.

„Az iparűzési adó az elvonásokkal együtt a 2019-es összeghez képest csupán 40 százalékos emelkedés jelent, miközben ebben az időszakban az infláció 60 százalék fölötti, az ipari infláció 80 százaléka körüli, a bérek emelkedése országosan körülbelül megduplázódott és a BKV energiaköltség 85 százalékos növekedést mutat” – sorolta Kiss Ambrus. Ezekhez a költségekhez képest az 5 év alatti 40 százalékos iparűzési adóbevételét a fővárosnak minimálisnak látja.

A jövő évi költségvetést legkésőbb jövő márciusig kell elfogadnia a Fővárosi Közgyűlésnek, de ha ez most nem sikerül, akkor a fővárosi közszolgálati dolgozók béremelése is csúszni fog.

Kezdőlap    Belföld    Kiss Ambrus Budapest költségvetéséről: nem tudni, lesz-e pénz, le tudják-e zárni a folyószámlahitelt

fővárosi közgyűlés

szolidaritási hozzájárulás

kiss ambrus

iparűzési adó

