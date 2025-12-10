ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 10. szerda Judit
Aggodalommal tölti el a nyugdíjas párt az otthoni pénzügyek áttekintése.
Nyitókép: Getty Images/Dobrila Vignjevic

Döntött a parlament a 14. havi nyugdíj ügyében

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt
Elfogadta az Országgyűlés szerdán a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló jogszabályt; a juttatást fokozatosan vezetik be, a nyugdíjasok 2026 februárjában a teljes összeg egynegyedét kapják meg.

A képviselők a kormány előterjesztését egyhangúlag, 181 igen szavazattal támogatták.

A jogszabály szerint a nyugdíjasok jövőre a február havi nyugdíjukon és a 13. havi nyugdíjon felül 14. havi nyugdíjat is kapnak, ennek összege a kifizetés első évében az ellátás 25 százaléka, és a kormány döntése szerint 2030-ig el kell érnie a nyugellátás összegének 100 százalékát.

A 14. havi nyugdíj – a 13. havi nyugdíjjal megegyező módon – annak a nyugdíjasnak jár, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév februárjára részesült az ellátásban. Tizenharmadik havi és tizennegyedik havi nyugdíjat a nyugellátásban részesülők, vagyis az öregségi nyugdíjasok, a hozzátartozói nyugellátásban részesülők és a szövetkezeti járadékosok kapnak.

