Ana Corina Sosa Machado, daughter of Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado, delivers a speech at the 2025 Nobel Peace Prize presentation ceremony, at the Norwegian Nobel Institute in Oslo, Norway, on Wednesday, Dec. 10, 2025. Although Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado will not be able to reach the ceremony and todays events, we are profoundly happy to confirm that she is safe and that she will be with us in Oslo, the Institute said in a statement.
Nyitókép: Photographer: Naina Helén Jåma/Bloomberg via Getty Images

Nobel-békedíj: a venezuelai María Corina Machado lánya vette át a díjat

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Nobel-békedíj idei díjazottja, María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető lánya vette át anyja képviseletében szerdán a kitüntetést az Oslóban tartott átadási ceremónián.

Ana Corina Sosa Machado anyja nevében azt mondta: a kitüntetés nemcsak Venezuela, hanem az egész világ számára nagy jelentőséggel bír.

„Arra emlékezteti a világot, hogy a demokrácia elengedhetetlen a békéhez. A venezuelaiak egy hosszú és nehéz úton megszerzett tanulságot tudnak megosztani a világgal: ha demokráciát akarunk, akkor készen kell állnunk arra, hogy küzdjünk a szabadságért” – mondta Ana Corina Sosa Machado a díjazott üzenetét közvetítve.

A Norvég Nobel Intézet röviddel a rendezvény előtt közölte: María Corina Machado nem lesz ott személyesen a Nobel-békedíj átadásán, és bár az ünnepségen és a szerdai eseményeken nem tud részt venni, „biztonságban van, és el fog jönni Oslóba”.

Külföld    Nobel-békedíj: a venezuelai María Corina Machado lánya vette át a díjat

nobel-békedíj

oslo

maría corina machado

Kormányinfó, részletek – 100 milliárdos program a napelemeseknek

Kormányinfó, részletek – 100 milliárdos program a napelemeseknek

Magyarország kormánya február elején családok számára indít pályázatot, 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kínálva 10 kilowattórás energiatárolók beszerzéséhez – erősítette meg szerdai Facebook-bejegyzésében Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára.
 

Óriási hírt kaptak a napelemesek, ismét komoly állami támogatás érkezik

Hat év múlva 19 perc alatt ki lehet majd jutni Ferihegyre – részletek

