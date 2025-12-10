Újabb négy embert vettek őrizetbe a Szőlő utcai ügyben

A két hónapja tartó nyomozás során szemlét, eredményes kutatásokat és lefoglalásokat végeztek - írja legújabb közleményében az ügyészség.

Az intézetben zajló nyomozáshoz, a letartóztatásban lévő fiatalkorúak védelme érdekében, gyermekvédelmi szakembereket is bevontak. A nyomozó ügyészek meghallgatták az intézményben elhelyezett valamennyi eddig ki nem hallgatott fiatalkorút.

Eddigi gyanúk

Két férfi, akik rendészként, majd egyikük 2025 júniusától gyermekfelügyelőként dolgozott, bántalmazta a javítóintézetben elhelyezett fiatalkorúakat. A gyanú szerint többek között ablakkilinccsel ütötték a növendékek fejét.

Egy harmadik gyanúsított – aki közel másfél évtizede, főleg nevelési szakterületen dolgozott – szintén részt vett a bántalmazásban.

Ezen túlmenően bűnpártolóként segítséget nyújtott az intézmény letartóztatásban lévő korábbi igazgatójának az emberkereskedelem áldozatainak fiktív foglalkoztatásához.

A jelenlegi adatok szerint a bántalmazások során egy növendék sem szenvedett nyolc napon túl gyógyuló, töréssel járó arcsérülést.

Az ügy korábbi gyanúsítottjai továbbra is őrizetben vannak. A javítóintézet korábbi vezetője és élettársa letartóztatását 2026. február 28-ig hosszabbította meg a nyomozási bíró.

Egy múlt héten őrizetbe vett ügyintéző bűnügyi felügyeletbe került.

Az újonnan őrizetbe vett négy személy további kényszerintézkedéséről később várható döntés. Az ügyészség kiemelte, hogy az eljárás menetét a széles körű, soron kívüli eljárás, és nem egyes közszereplők megnyilvánulása határozza meg.