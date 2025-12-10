Szerdára virradóra elhunyt Balázs Péter Kossuth- és Jászai-díjas színész, 82 évet élt.

A hírt az általa 2007 óta összesen mintegy 14 éven át vezetett Szigligeti Színház Facebook-oldalán közölték, ez alkalommal barátnak és példaképnek nevezve a művészt. A stafétát ott 2021-ben adta át.

„A társulat, a város, a közönség és mindazok, akik szerették – gyászoljuk, és örökké hálásak vagyunk neki és mindig emlékezni fogunk Rá! Drága Péter! Nyugodj békében! Munkád, lelked és szereteted tovább él a színpadon, a nézők tapsában és a színházunk falai között. Ezt megígérjük Neked!” – zárta szavait a társulat.

