Kormányinfó – Rendkívüli kormányzati bejelentések percről percre

EU-ügyek - „magyarellenes javaslat"
Gulyás Gergely: a RePoweer EU javaslat meg akarja tiltani Magyarországnak az orosz energiabeszerzést. Ezt jogilag csak egyhangú szavazással lehetne.
EU-ügyek - migrációs paktum
Gulyás Gergely: a kormányülés vendége volt Magyarország EU-nagykövete. A jövő héten EU-csúcs lesz, ahol napirendre kerül a migrációs paktum, amely a végrehajtási fázishoz közeledik, elve a migránsok elosztása. A paktumot nem hajtjuk végre, Magyarország egyetlenegy migránst sem fog befogadni, ezt népszavazás is megerősítette korábban.
Az időpontról...
... Negyed 11-től szavazási dömping jön a parlamentben. Az évzáró Kormányinfó december 23-án lesz.
