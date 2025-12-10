Kormányinfó – Rendkívüli kormányzati bejelentések percről percre

Gulyás Gergely: a RePoweer EU javaslat meg akarja tiltani Magyarországnak az orosz energiabeszerzést. Ezt jogilag csak egyhangú szavazással lehetne.

2025.12.10. 08:08

EU-ügyek - migrációs paktum

Gulyás Gergely: a kormányülés vendége volt Magyarország EU-nagykövete. A jövő héten EU-csúcs lesz, ahol napirendre kerül a migrációs paktum, amely a végrehajtási fázishoz közeledik, elve a migránsok elosztása. A paktumot nem hajtjuk végre, Magyarország egyetlenegy migránst sem fog befogadni, ezt népszavazás is megerősítette korábban.