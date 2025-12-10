ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 10. szerda
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter (j) és Vitályos Eszter kormányszóvivõ a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. október 9-én.
Nyitókép: Illyés Tibor

Kormányinfó – Rendkívüli kormányzati bejelentések percről percre

Infostart

Szokatlan időpontban, szerda reggel 8 órától tájékoztatja a közvéleményt a kormány hétközi döntéseiről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter Kormányszóvivő. Tartson velünk!

2025.12.10. 08:10

EU-ügyek - „magyarellenes javaslat"

Gulyás Gergely: a RePoweer EU javaslat meg akarja tiltani Magyarországnak az orosz energiabeszerzést. Ezt jogilag csak egyhangú szavazással lehetne.

2025.12.10. 08:08

EU-ügyek - migrációs paktum

Gulyás Gergely: a kormányülés vendége volt Magyarország EU-nagykövete. A jövő héten EU-csúcs lesz, ahol napirendre kerül a migrációs paktum, amely a végrehajtási fázishoz közeledik, elve a migránsok elosztása. A paktumot nem hajtjuk végre, Magyarország egyetlenegy migránst sem fog befogadni, ezt népszavazás is megerősítette korábban.

2025.12.10. 08:07

Az időpontról...

... Negyed 11-től szavazási dömping jön a parlamentben. Az évzáró Kormányinfó december 23-án lesz.

2025.12.10. 08:06

Kezdünk!

Tartson velünk!

