Orbán Viktor: Donald Trump magyar szempontból túl messzire ment

Donald Trump hibát követett el a szankciókkal, majd én ráveszem, hogy visszavonja azokat – nyilatkozta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az Index cikke szerint a La Repubblica újságírójának. A kormányfő hozzátette, hogy „megpróbáljuk majd megtalálni ebből a kiutat, különösen Magyarország számára”. A magyar miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy Magyarország erősen függ az orosz kőolajtól és földgáztól, és ha ezek a források elapadnának, az az energiaárak elszállásához és akár ellátási kimaradásokhoz is vezethetne.

Mint ismert, a múlt héten derült ki, hogy egyelőre nem rendezik meg az amerikai és az orosz elnök találkozóját Budapesten, sőt, Washington új szankciókat hirdetett meg a két legnagyobb orosz olajvállalat, a Rosznyefty és a Lukoil ellen. Ezek hírére emelkedtek az olajárak, ahogy az is borzolja a kedélyeket, hogy az Egyesült Államok NATO-nagykövete, Matt Whitaker szerint az USA elvárja, hogy a még mindig orosz olajat és gázt vásárló országok – köztük Magyarország, Törökország és Szlovákia – „kidolgozzanak és végrehajtsanak egy tervet” az orosz energiaforrásoktól való leválásra.

Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminisztert is kérdezte a sajtó, amikor izraeli kollégáját fogadta Budapesten. A tárcavezető kijelentette, hogy Orbán Viktor a jövő héten Washingtonban egyeztet erről az amerikai elnökkel.

A jelenleg Olaszországban tartózkodó miniszterelnököt az olasz sajtó is kifaggatta. Orbán Viktor a La Repubblicának az orosz olajcégekre kivetett friss szankciókról mondta: „hamarosan Washingtonban leszek, hogy erről személyesen is egyeztessünk Trump elnökkel. A célunk, hogy fenntartható rendszert építsünk a magyar gazdaság számára, Magyarország nagymértékben függ az orosz olajtól és gáztól. Ezek nélkül az energiaárak az egekbe szöknének, és ellátási hiány is kialakulhatna.” Amikor erre visszakérdeztek, hogy „vagyis Trump túl messzire ment, és hibázott-e?”, Orbán Viktor az Index szerint egyértelműen kijelentette: „Magyar szempontból igen. Ezért is próbálunk kiutat találni ebből a helyzetből – különösen Magyarország érdekében.”