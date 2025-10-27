Orbán Viktor családjával járt a pápánál, kölcsönösen megajándékozták egymást – fotók

A Szentszék közleménye szerint a szívélyes légkörben folytatott megbeszélések során a felek hangsúlyozták a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát, és a katolikus egyháznak a magyar közösség társadalmi fejlődésének és jólétének előmozdítása iránti elkötelezettségét; különös tekintettel a család szerepére, a fiatalok oktatására és jövőjére, illetve a legkiszolgáltatottabb keresztény közösségek védelmének fontosságára.

A találkozón ezen kívül bőséges teret kaptak az aktuális nemzetközi kérdések is, különös figyelmet fordítva az ukrajnai háborúra és a közel-keleti helyzetre - tették hozzá.

Később más részletek is kiderültek: XIV. Leó pápa hétfőn reggel kilenc órakor fogadta a dolgozószobájában kihallgatáson Orbán Viktort. A közel egy órás találkozó keretében négyszemközti beszélgetés formájában tárgyalt a két fél, ami után a magyar miniszterelnök bemutatta a Szentatyának a családját és a kíséretét, majd ezt követte az ajándékok kölcsönös átnyújtása.

Orbán Viktor korábban megírta a közösségi oldalán, hogy arra kérte a pápát, támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit. A kormányfő által közzétett képeken is látszik, hogy unokáival és feleségével járt a Vatikánban.