Jövő héten újra találkozhat Orbán Viktor és Donald Trump

Az Oroszországgal szembeni friss amerikai szankciók még nem is léptek hatályba, így egyelőre semmifajta kiesést nem jelentenek Magyarország energiaellátásában, de a kormány vizsgálja a helyzetet – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A tárcavezető az izraeli kollégájával, Gideon Szaárral közös sajtótájékoztatóján reagált Matt Whitaker amerikai NATO-nagykövet friss nyilatkozatára.

"Ami az energiaellátásunkat illeti, nem vagyok híve semmifajta üzengetésnek. Ezt a kérdést én személyesen többször végigbeszéltem Marco Rubióval, a miniszterelnök végigbeszélte az amerikai elnökkel,

lesz lehetőség a jövő hét második felében Washingtonban arra, hogy ezt a kérdést Orbán Viktor miniszterelnök személyesen beszélje végig Donald Trump amerikai elnökkel"

- mondta Szijjártó Péter.

Majd leszögezte, hogy az emberiség továbbra is a veszélyek korában él és súlyos biztonsági kihívásokkal néz szembe, amelyek között a legfontosabb jelenleg az ukrajnai és a közel-keleti válság.

"Azt hiszem, hogy többségben voltak azok, akik azt gondolták, hogy az ukrajnai háborút könnyebb lesz megoldani, mint a közel-keleti helyzetet. Ez nem így lett. Ma a közel-keleti rendezés előrébb tart, de közös mind az ukrajnai, mind a közel-keleti válságban az, hogy gyakorlatilag Donald Trump személye jelenti a reményt a megoldásra" - hangsúlyozta.

Ezután rámutatott, hogy a Közel-Keleten évtizedeken keresztül rendre kudarcot vallottak a rendezési kísérletek, az igazi remény először 2020-ban, aztán pedig 2025-ben jött el arra, hogy a térségben élők nemzetiségtől és lakóhelytől függetlenül visszakapják az alapvető emberi jogukat a békés, nyugodt, biztonságos, terrortámadásoktól mentes életre.

"A közös a 2020-as és a 2025-ös reménységben az, hogy akkor is Donald Trump hozta a megoldást, és most is ő hozza a megoldást. Közös a kettőben az is, hogy nagyon sokan mondták akkor is, hogy ez lehetetlen, és sokan mondták most is, hogy ez lehetetlen. Sokan hitetlenkedtek akkor is meg most is, és sokan próbálták meggátolni a rendezést akkor is meg most is" - sorolta.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy az is közös az ukrajnai és a közel-keleti válságban, hogy túl sokan próbálják hátráltatni a béketeremtési kísérleteket.

"Mi, magyarok, támogatjuk Donald Trump békeerőfeszítéseit a Közel-Keleten és Ukrajnában is. Hálásak vagyunk azért, hogy Omri Miran személyében az utolsó élő magyar túsz is ki tudott szabadulni a Hamász pokoli fogságából, és üdvözöljük azt, hogy jó remény van arra, hogy a béke, a biztonságos élet visszatér a Közel-Keletre" - jelentette ki.

A miniszter, újságírói kérdésekre válaszolva, arról is beszámolt, hogy előző heti washingtoni tárgyalásain az

világossá vált számára, hogy az Egyesült Államok egyáltalán nem mondott le a budapesti békecsúcs megtartásának lehetőségéről.

"A kérdés, hogy mikor ér el az előkészítés abba a helyzetbe, hogy egy ilyen békecsúcsnak kézzelfogható eredménye legyen, hogy a béke végre vissza tudjon térni ide Közép-Európába" - mondta.

Végezetül kitért arra is, hogy a lengyel miniszterelnök hétvégén a magyarországi helyzetről is beszélt a pártja kongresszusán, és arra emlékeztetett, hogy Donald Tusk 2022-ben is felszólalt a hazai ellenzék gyűlésén, majd néhány héttel később a kormánypártok hatalmas győzelmet arattak a választáson.

"Tehát hogyha forgatókönyv ez, akkor természetesen ezt támogatjuk, tehát Donald Tusknak sok sikert kívánunk a magyar ellenzék győzelméhez, kérjük, hogy minél többet konzultáljon a magyar ellenzéki vezetőkkel, lehetőleg jöjjön is el, mondjon is beszédet, és akkor majd hasonló választási eredményre számítunk, mint volt az legutóbb" - fogalmazott.