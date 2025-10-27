ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 27. hétfő
A Vatikáni Média felvételén XIV. Leó pápa (b) magánkihallgatáson fogadja Gerard Larchert, a francia szenátus elnökét a vatikáni lakosztályának dolgozószobájában 2025. október 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Vatikáni Média

Orbán Viktor elárulta, mire kérte XIV. Leó pápát – fotó

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Magánaudiencián járt a pápánál a miniszterelnök.

„Arra kértem a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit” – tette közzé Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán. Előzőleg arról is posztolt, ahogy unokáival tart a pápával való találkozóra.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes társaságában látogatást tesz a Vatikánvárosi Államban és Rómában, az Olasz Köztársaságban – tájékoztatott vasárnap a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály. A látogatás során a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja XIV. Leó pápa, majd Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal.

Orbán Viktor elárulta, mire kérte XIV. Leó pápát – fotó

