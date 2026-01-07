ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 7. szerda
A Szíriai Demokratikus Erõk (SDF) harcosai kivonulnak Aleppó északi nagyvárosból a szíriai kormánnyal kötött megállapodással összhangban 2025. április 9-én. A napokban ötszáznál több harcos hagyta el Aleppó többségében kurdok lakta Asrafíja és Sejk Makszúd negyedét. Az új szíriai vezetés és a kurd többségû, amerikai támogatást élvezõ SDF március 10-én kötött megállapodása értelmében a kurd autonóm szervezeteket integrálják a Bassár el-Aszad szíriai elnök hatalmának 2024. decemberi megdöntése után létrehozott állami intézményekbe, és garantálják az otthonukból elmenekült kurdok hazatérését.
Nyitókép: MTI/EPA/Ahmad Fallaha

Még egy háború? Katonai hadműveletbe kezdett a szír hadsereg Aleppóban

Infostart / MTI

Katonai akciót indított a szíriai hadsereg Aleppó kurd városrészei ellen szerdán.

A szíriai átmeneti kormány "korlátozott hadművelet" megindítását jelentette be az észak-szíriai város kurdok által ellenőrzött területei ellen. A hatóságok azzal vádolják a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd milíciát, hogy rendszeresen támadnak a városban lakott területeket, közutakat és a biztonsági erők tagjait. Az utóbbi időben több összecsapás volt a hadsereg és a kurd erők között az Aleppótól keletre eső területeken.

A kormány közleménye szerint a műveletet a helyiek kérésére indították meg azzal a céllal, hogy helyreállítsák a biztonságot és megvédjék a civil lakosságot. Hangsúlyozták, hogy az akció célpontjai a fegyveres csoportok.

Az AFP francia hírügynökség helyszíni tudósítója szerint a szíriai hadsereg „katonai övezetté” nyilvánította azt a két körzetet, amelyet a kurd erők tartanak ellenőrzésük alatt. A szóban forgó területeken humanitárius folyosókat alakítottak ki, amelyeken a civil lakosság korábban távozhatott.

Az Aszad család több évtizedes uralma és csaknem 14 évi polgárháború után Szíria máig mélyen megosztott ország. A 2024 végén hatalomra került új vezetés erős központi kormányzat kiépítésére törekszik.

A kurdok alkotják a legnagyobb etnikai kisebbséget, ők főként az északkeleti országrészben élnek. Tavaly márciusban az átmeneti kormány megegyezett a kurd hatóságokkal arról, hogy a most gyakorlatilag önállóan működő kurd intézményeket integrálják a központi állami apparátusba, a kurd harcosokat pedig a hadseregbe. A megállapodást azonban még nem tudták megvalósítani, a konkrét intézkedések kidolgozásáról szóló tárgyalások határideje 2025 végén lejárt, és az egyeztetések egyelőre megakadtak.

(Nyitóképünk illusztráció.)

