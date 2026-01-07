ARÉNA - PODCASTOK
STOCKPORT, ENGLAND - MAY 15: Mark Stott the owner of Stockport County celebrates after the Vanarama National League match between Stockport County and FC Halifax Town at Edgeley Park on May 15, 2022 in Stockport, England.
Nyitókép: Getty Images/Alex Livesey

Egy angol vette meg a Debrecent, és nagy fejlesztést ígér

Infostart

A labdarúgó NBI-ben szereplő Debrecen bejelentette, hogy a Stott Capital Hungary Kft. megszerezte a klub irányító többségi tulajdonrészét. A DVSC Futball Zrt. Igazgatóságának elnöke Mark Stott lesz.

Az angol Stockport County mögött álló tulajdonosi kör vásárolja meg a DVSC labdarúgócsapatát. A Stott Capital Hungary Kft. Magyarországon bejegyzett társaság, százszázalékos tulajdonosa az Egyesült Királyságban működő Stott Capital (Phoenix) Limited. Utóbbi az angol harmadosztályban szereplő Stockport County FC tulajdonosa, de a közlemény szerint a két klub egymástól függetlenül működik.

A Stockport County jelenleg a Football League One-ban (harmadosztály) 6. helyén áll a tabellán, a korábban a Premier League-ben vitézkedő Bolton Wandereres és a Huddersfield Town-al azonos pontszámmal. A Stockport 2022-ben még az ötödosztályban szerepelt.

A befektetéssel kapcsolatban Jonathan Vaughan a Stott Capital képviseletében közleményében arról írt, hogy „a Debrecen egy nagy múltú klub, rendkívüli szurkolói bázissal és egyértelmű fejlődési lehetőségekkel a magyar és az európai labdarúgásban. Tulajdonosként mély tisztelettel viseltetünk e történelem iránt, és hosszú távú szemlélettel érkezünk” – fogadkozott Jonathan Vaughan. „A klub működésében minden a megszokott módon folytatódik. Az elkövetkező hónapokban szorosan együtt fogunk dolgozni a klub vezetésével annak érdekében, hogy

világos, hosszú távú terveket dolgozzunk ki, amelyek a stabilitásra, az utánpótlás-nevelésre és az infrastruktúra fejlesztésére összpontosítanak. A Stott Capital Mark Stott családi befektetési vállalkozása.

Hosszú távú befektetési tevékenységet folytat, tapasztalattal rendelkezik a sport, az infrastruktúra, valamint az Egyesült Királyságban és Európában megvalósuló városi lakhatási és vendéglátóipari befektetések és üzemeltetések területén. Sportportfóliójába tartozik az angliai Stockport County Football Club, a The Pro Football Academy – Európa legnagyobb labdarúgó-edző szervezete –, valamint az F2, a világ egyik vezető labdarúgással foglalkozó médiaplatformja, amely több mint 30 millió követőt ér el világszerte.

Új igazgatósági tagok

Az átalakulás részeként a debreceni klub igazgatóságának létszáma hét főre bővült, a tagokat kétéves időtartamra nevezték ki, az elnök Mark Stott lett. A Nemzeti Sport úgy tudja, hogy az igazgatóság tagja még mint vezető tisztségviselő: Gavin Nigel Bailey, Jonathan Joseph Vaughan, valamint Simon Mathew Wilson. Az angolok mellett több magyar tagja is lesz a vezetőségnek. A klub új sportigazgatója Bogdán Ádám lesz, a vezetőedző pedig marad Sergio Navarro. Ugyanakkor a klubot 2022 óta elnökként irányító Ike Thierry Zaengel már nem tagja az új vezetésnek.

