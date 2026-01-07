Egy angol vette meg a Debrecent, és nagy fejlesztést ígér

Az angol Stockport County mögött álló tulajdonosi kör vásárolja meg a DVSC labdarúgócsapatát. A Stott Capital Hungary Kft. Magyarországon bejegyzett társaság, százszázalékos tulajdonosa az Egyesült Királyságban működő Stott Capital (Phoenix) Limited. Utóbbi az angol harmadosztályban szereplő Stockport County FC tulajdonosa, de a közlemény szerint a két klub egymástól függetlenül működik.

A Stockport County jelenleg a Football League One-ban (harmadosztály) 6. helyén áll a tabellán, a korábban a Premier League-ben vitézkedő Bolton Wandereres és a Huddersfield Town-al azonos pontszámmal. A Stockport 2022-ben még az ötödosztályban szerepelt.

A befektetéssel kapcsolatban Jonathan Vaughan a Stott Capital képviseletében közleményében arról írt, hogy „a Debrecen egy nagy múltú klub, rendkívüli szurkolói bázissal és egyértelmű fejlődési lehetőségekkel a magyar és az európai labdarúgásban. Tulajdonosként mély tisztelettel viseltetünk e történelem iránt, és hosszú távú szemlélettel érkezünk” – fogadkozott Jonathan Vaughan. „A klub működésében minden a megszokott módon folytatódik. Az elkövetkező hónapokban szorosan együtt fogunk dolgozni a klub vezetésével annak érdekében, hogy

világos, hosszú távú terveket dolgozzunk ki, amelyek a stabilitásra, az utánpótlás-nevelésre és az infrastruktúra fejlesztésére összpontosítanak. A Stott Capital Mark Stott családi befektetési vállalkozása.

Hosszú távú befektetési tevékenységet folytat, tapasztalattal rendelkezik a sport, az infrastruktúra, valamint az Egyesült Királyságban és Európában megvalósuló városi lakhatási és vendéglátóipari befektetések és üzemeltetések területén. Sportportfóliójába tartozik az angliai Stockport County Football Club, a The Pro Football Academy – Európa legnagyobb labdarúgó-edző szervezete –, valamint az F2, a világ egyik vezető labdarúgással foglalkozó médiaplatformja, amely több mint 30 millió követőt ér el világszerte.

Új igazgatósági tagok

Az átalakulás részeként a debreceni klub igazgatóságának létszáma hét főre bővült, a tagokat kétéves időtartamra nevezték ki, az elnök Mark Stott lett. A Nemzeti Sport úgy tudja, hogy az igazgatóság tagja még mint vezető tisztségviselő: Gavin Nigel Bailey, Jonathan Joseph Vaughan, valamint Simon Mathew Wilson. Az angolok mellett több magyar tagja is lesz a vezetőségnek. A klub új sportigazgatója Bogdán Ádám lesz, a vezetőedző pedig marad Sergio Navarro. Ugyanakkor a klubot 2022 óta elnökként irányító Ike Thierry Zaengel már nem tagja az új vezetésnek.