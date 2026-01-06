Dudás Miklós halála: halált okozó testi sértés miatt nyomoz a rendőrség

Egy XVIII. kerületi lakásban 2026. január 5-én holtan találtak egy 34 éves férfit. A halálesettel összefüggésben a Budapesti Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával indított közigazgatási hatósági eljárást – írja az Index a police.hu alapján.

A soron kívül elvégzett hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket talált az elhunyton, amelyek keletkezési mechanizmusa büntetőeljárás keretében tisztázható.

A BRFK Életvédelmi Osztálya ezért január 6-án halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást, amelynek feladata, hogy tisztázza a sérülések keletkezésének körülményeit.

Hétfő délelőtt holtan találták a 34 éves Dudás Miklós olimpikont, akihez a Bors információi szerint egy közeli hozzátartozó hívta ki a hatóságokat – a világbajnok kajakos 18. kerületben lévő, második emeleti lakását egy zárszakértő nyitotta fel, akkor találtak rá Dudás holttestére.

A halálesettel összefüggésben idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja egészen eddig nem merült fel. A BRFK január 5-én a következőt közölte lapunkkal: „A Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja a haláleset körülményeit.”