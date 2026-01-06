ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.54
usd:
328.87
bux:
116425.94
2026. január 6. kedd Boldizsár
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Dudás Miklós, a harmadik helyen végzett a férfi kajak négyes tagja a célban az 500 méteres döntőben a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló kajak-kenu világbajnokságon 2018. augusztus 26-án.
Nyitókép: MTI Fotó: Kovács Tamás

Dudás Miklós halála: halált okozó testi sértés miatt nyomoz a rendőrség

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Halált okozó testi sértés miatt nyomoz a rendőrség Dudás Miklós halála miatt. A közlemény szerint a boncoláskor olyan sérüléseket találtak az elhunyton, amelyek „keletkezési mechanizmusa büntetőeljárás keretében tisztázható”.

Egy XVIII. kerületi lakásban 2026. január 5-én holtan találtak egy 34 éves férfit. A halálesettel összefüggésben a Budapesti Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával indított közigazgatási hatósági eljárást – írja az Index a police.hu alapján.

A soron kívül elvégzett hatósági boncolás során a szakértő olyan sérüléseket talált az elhunyton, amelyek keletkezési mechanizmusa büntetőeljárás keretében tisztázható.

A BRFK Életvédelmi Osztálya ezért január 6-án halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást, amelynek feladata, hogy tisztázza a sérülések keletkezésének körülményeit.

Hétfő délelőtt holtan találták a 34 éves Dudás Miklós olimpikont, akihez a Bors információi szerint egy közeli hozzátartozó hívta ki a hatóságokat – a világbajnok kajakos 18. kerületben lévő, második emeleti lakását egy zárszakértő nyitotta fel, akkor találtak rá Dudás holttestére.

A halálesettel összefüggésben idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja egészen eddig nem merült fel. A BRFK január 5-én a következőt közölte lapunkkal: „A Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja a haláleset körülményeit.”

Kezdőlap    Belföld    Dudás Miklós halála: halált okozó testi sértés miatt nyomoz a rendőrség

rendőrség

dudás miklós

nyomozás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Itt az áttörés? Tűzszünet esetén francia és brit békefenntartók jelennének meg Ukrajnában, az Egyesült Államok egyetért

Itt az áttörés? Tűzszünet esetén francia és brit békefenntartók jelennének meg Ukrajnában, az Egyesült Államok egyetért

Szándéknyilatkozatot írt alá a brit és a francia kormány: egy ukrajnai békemegállapodás esetén közös katonai alakulatokat telepítenek ukrán területen. A szövetségesek által nyújtott garanciák „kellően elrettentő erejűek lesznek bármilyen további agresszióval szemben, amely Ukrajnát érné” – mondta Emmanuel Macron francia elnök. „Jelentős előrelépés történt az ukrajnai rendezés számos kritikus kérdésében, ideértve a biztonsági garanciák és a jóléti terv" ügyét is – közölte Steve Witkoff amerikai különleges megbízott. A német kancellár is kilátásba helyezte Németország katonai hozzájárulását a tűzszünet biztosításában „egy Ukrajnával szonszédos NATO-ország területén”. Oroszország még nem reagált.
 

Donald Trump képviselőivel találkozik Volodimir Zelenszkij és a „tettrekészek” koalíciója

„Orosz rulett” – Vezetéstechnikai tréner: ne most igyekezzünk rutint szerezni

„Orosz rulett” – Vezetéstechnikai tréner: ne most igyekezzünk rutint szerezni

A Drivingcamp Vezetéstechnikai Központ senior trénere, Zsurzs Jenő az InfoRádióban arról beszélt, milyen veszélyek leselkednek a havas, téli időjárásban akár a tapasztalt sofőrökre is, téliesített járművel.
 

4690 mentési feladat, 750 sérült – számokkal állt elő első tájékoztatóján az operatív törzs

10-15 évenként van ekkora hó Magyarországon

A magyar hó semmi: van, ahol mínusz negyven fok is van Európában

Végtelen havazás és kemény mínuszok jönnek a hullámzó fronttal

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.07. szerda, 18:00
Nagy Márton
nemzetgazdasági miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nyíltan kimondta Trump embere: senki nem állítaná meg Amerikát, ha inváziót indítana Grönland ellen

Nyíltan kimondta Trump embere: senki nem állítaná meg Amerikát, ha inváziót indítana Grönland ellen

Grönlandnak az Egyesült Államokhoz kell tartoznia – nincs egy olyan ország sem a világon, amely meggátolná az USA-t abban, hogy elfoglalja a területet – idézi Stephen Millert, a Fehér Ház helyettes kabinetfőnökét az Axios.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megölhették Dudás Miklós világbajnok kajakozót: fordulatot vett az ügy, most már ezután nyomoz a rendőrség

Megölhették Dudás Miklós világbajnok kajakozót: fordulatot vett az ügy, most már ezután nyomoz a rendőrség

Mostanra halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség Dudás Miki halála ügyében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK and France would send troops to Ukraine in event of peace deal, Starmer says after Paris talks

UK and France would send troops to Ukraine in event of peace deal, Starmer says after Paris talks

Downing Street says it has agreed a "declaration of intent to deploy forces to Ukraine in event of a peace deal"; President Zelensky calls it a "huge step forward".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 6. 21:30
„Orosz rulett” – Vezetéstechnikai tréner: ne most igyekezzünk rutint szerezni
2026. január 6. 21:08
Továbbra sem kapcsolják ki az áramot – a nap legfontosabb hírei
×
×
×
×