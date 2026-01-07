ARÉNA - PODCASTOK
Sad and lonely senior gray-haired Caucasian woman talking on the mobile phone, receiving bad news. Loneliness and aging concept
Nyitókép: Gligatron/Getty Images

A magyarországi unokázós csalásokat Nagy-Britanniából szervezték

Infostart

Brit központból szervezték az „unokázós” csalásokat, de most vádat emeltek ellenük.

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt azzal a három férfival szemben, akik 2019-ben az Egyesült Királyságból irányított bűnszervezet tagjaként Magyarországon élő idős sértetteket csaptak be.

A vádirat szerint a férfiak 2019-ben Magyarországon élő, idős hívtak fel telefonon. Ők közeli hozzátartozónak vagy közeli ismerősnek kiadva valótlanul azt közölték a sértettekkel, hogy személyi sérüléssel járó balesetet okoztak, és a következmények elkerülése érdekében azonnal készpénzre, ékszerekre van szükségük – olvasható az ügyészség honlapján.

Ezt követően a vádlottak által megbízott futárok megjelentek a sértettek lakóhelyénél, majd a becsapott sértettektől átvették az értékeket.

A futárok a pénzt a megbízóik részére külföldre továbbították.

A vádlottak a bűncselekményeket az Egyesült Királyságból irányított bűnszervezet tagjaként követték el és Magyarországon több sértettnek, több millió forint kárt okoztak.

A járási ügyészség minősített csalás bűntettével és más bűncselekmények elkövetésével vádolta meg a három férfit, és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság fegyházbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje őket.

Kezdőlap    Belföld    A magyarországi unokázós csalásokat Nagy-Britanniából szervezték

nagy-britannia

unokázós átverés

győri járási Ügyészség

