A magyarországi unokázós csalásokat Nagy-Britanniából szervezték

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt azzal a három férfival szemben, akik 2019-ben az Egyesült Királyságból irányított bűnszervezet tagjaként Magyarországon élő idős sértetteket csaptak be.

A vádirat szerint a férfiak 2019-ben Magyarországon élő, idős hívtak fel telefonon. Ők közeli hozzátartozónak vagy közeli ismerősnek kiadva valótlanul azt közölték a sértettekkel, hogy személyi sérüléssel járó balesetet okoztak, és a következmények elkerülése érdekében azonnal készpénzre, ékszerekre van szükségük – olvasható az ügyészség honlapján.

Ezt követően a vádlottak által megbízott futárok megjelentek a sértettek lakóhelyénél, majd a becsapott sértettektől átvették az értékeket.

A futárok a pénzt a megbízóik részére külföldre továbbították.

A vádlottak a bűncselekményeket az Egyesült Királyságból irányított bűnszervezet tagjaként követték el és Magyarországon több sértettnek, több millió forint kárt okoztak.

A járási ügyészség minősített csalás bűntettével és más bűncselekmények elkövetésével vádolta meg a három férfit, és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság fegyházbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje őket.