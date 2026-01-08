ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
A drónnal készült felvételen a behavazott Szent István park Budapesten 2026. január 7-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

A havazás visszább vesz, de a szél nem kegyelmez – íme, a figyelmeztetés

Infostart

Csütörtökön szárazabbra fordul az idő, és közben nyugat felől egyre több helyen süthet ki a nap. Emellett viszont többfelé megélénkül, megerősödik az északnyugati szél, mely hófúvást okozhat.

Nyugat felől lassanként tovább csökken a felhőzet, a Dunántúlon és a középső országrészben jobbára gyengén felhős, napos idő várható. Ezzel szemben keleten, északkeleten még napközben sok marad a felhő, ám a hóesés arrafelé is fokozatosan gyengül, majd megszűnik. Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, megerősödik, így hófúvásra, helyenként akár erősebb hófúvásra is számítani kell – figyelmeztat a HungaroMet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -6 és 0 fok között várható.

Pénteken egy újabb légörvény éri el a hazánkat, emiatt nyugat irányából ismét várható csapadék; a nyugati, délnyugati tájakon tartósabb ónos eső is kialakulhat. Keletebbre a csapadékzóna inkább hazavázást fog eredményezni, de ez jellemzően már kisebb, gyengébb intenzitású lesz. Nagy területen kell készülni fagypont alatti csúcshőmérsékletekre. Keleten éjszaka mínusz 20 fok körüli értékek is előfordulhatnak. Hétvégén szárazabbra fordul az időjárás, több helyen pedig kisüthet a nap.

