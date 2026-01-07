Három és fél évtizedre koncesszióba kerülne a reptéri gyorsvasút, már kiírták a közbeszerzést

A Nemzeti Koncessziós Iroda (NKI) kiírta a ferihegyi vasút megvalósítására kötendő koncessziós szerződés közbeszerzését. Az eljárás úgynevezett. részvételi szakasszal indul, legfeljebb három jelentkező (vagy ha több van: a három legjobb jelentkezés) esetében az NKI megnézi, alkalmasak-e, illetve hogy kiket hívjon meg majd ajánlattételre – írja a hvg.hu.

Június 15-ére tervezik az eljárás lezárását.

A pályázat leendő nyertesének feladata a rendelkezésre álló hatályos környezetvédelmi engedély szerint, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott, alapvetően 2017-ben készített engedélyezési tervek alapul vételével a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása vasúti építési beruházás tervezési, kivitelezési és működtetési feladatainak elvégzése.

A nyertes dolga továbbá a a teljes kivitelezés sikeres megvalósításához, forgalomba és üzembe helyezéséhez szükséges minden terv elkészítése, valamint a szükséges nyilatkozatok, jóváhagyások, engedélyek, hozzájárulások, bizonyítványok beszerzése.

Vagyis a tervezéstől kezdve, az engedélyeztetésen át az üzemeltetésig minden a nyertes feladata lesz 35 éven át, koncesszióban.

Az előzetes várakozások szerint – többek között – a projekt főbb műszaki és mennyiségi paraméterei ezek lesznek: