Három és fél évtizedre koncesszióba kerülne a reptéri gyorsvasút, már kiírták a közbeszerzést

A Nemzeti Koncessziós Iroda (NKI) kiírta a ferihegyi vasút megvalósítására kötendő koncessziós szerződés közbeszerzését. Az eljárás úgynevezett. részvételi szakasszal indul, legfeljebb három jelentkező (vagy ha több van: a három legjobb jelentkezés) esetében az NKI megnézi, alkalmasak-e, illetve hogy kiket hívjon meg majd ajánlattételre – írja a hvg.hu.
Június 15-ére tervezik az eljárás lezárását.
A pályázat leendő nyertesének feladata a rendelkezésre álló hatályos környezetvédelmi engedély szerint, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott, alapvetően 2017-ben készített engedélyezési tervek alapul vételével a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása vasúti építési beruházás tervezési, kivitelezési és működtetési feladatainak elvégzése.
A nyertes dolga továbbá a a teljes kivitelezés sikeres megvalósításához, forgalomba és üzembe helyezéséhez szükséges minden terv elkészítése, valamint a szükséges nyilatkozatok, jóváhagyások, engedélyek, hozzájárulások, bizonyítványok beszerzése.
Vagyis a tervezéstől kezdve, az engedélyeztetésen át az üzemeltetésig minden a nyertes feladata lesz 35 éven át, koncesszióban.
Az előzetes várakozások szerint – többek között – a projekt főbb műszaki és mennyiségi paraméterei ezek lesznek:
- 27 km-es kétvágányú villamosított vasútvonal, beleértve a hozzá tartozó vasúti villamos felsővezetéki rendszert és a vasúti biztosítóberendezési munkarészt és rendszert is, ugyanilyen hosszokon.
- A megvalósítandó vasútvonalra érvényes tervezési sebességek 80–200 km/h között változnak.
- A vasút által kettévágott területeken új földúthálózat létesítése szükséges a földterületek megközelítése érdekében.
- A teljes vonalszakaszon 29 db műtárgy kiépítése szükséges – amiből 16 db híd –, ezek között is kiemelkedik a három vasúti alagút, illetve az M0 és M4 gyorsforgalmi utak feletti 87,50 méter, ill. 44,70 méter szabadnyílású vasúti acélhidak.
- A felszín alatti 12 db csoport kitérővel rendelkező repülőtéri állomásnak – mely Magyarországon az első ehhez hasonló lesz – kiemelt katasztrófavédelmi követelményeknek kell megfelelni.
- A vasúti beruházás okán jelentős közműkiváltási feladatok jelentkeznek, a nyílt vonalon lévő szénhidrogén és erősáramú vezetékek kiváltása, átalakítása is szükséges.