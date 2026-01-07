Micsoda nap: ittas vezetésen kapták, később pedig vészfékezésre kényszerített egy vonatot

A Debreceni Járásbíróság 2026. január 6-án, előkészítő ülésen hirdetett ítéletet annak a vádlottnak az ügyében, aki előbb ittasan vezetett, majd még aznap egy vonat elé feküdt a sínekre. A mozdonyvezető gyors cselekedetének köszönhetően nem történt tragédia – írja közleményében a Debreceni Törvényszék.

Az előkészítő ülés során az ügyész ismertette a vádiratot. Az ügyészség beismerő nyilatkozat, valamint a tárgyaláshoz való jogról történő lemondás esetén a nővel szemben mértékes indítványt tett a büntetés tartamára vonatkozóan. A 60 éves vádlott a vádirattal egyezően elismerte a bűncselekmény elkövetését, a tárgyaláshoz való jogáról pedig lemondott, amit a bíróság elfogadott.

A járásbíróság a nőt ittas járművezetés vétségében és a közlekedés biztonsága elleni bűntettben mondta ki bűnösnek, ezért őt 1 év börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 2 évi próbaidőre felfüggesztett, továbbá a közúti járművezetéstől végleges hatállyal eltiltotta.

Az ítélet szerint a vádlott 2024. szeptember 12-én, 13:30 körül Hajdúhadházon úgy vezette a tulajdonában lévő személygépkocsit, hogy előtte szeszes italt fogyasztott. A nő ittasságánál fogva elveszítette az uralmát az autó felett, lehaladt az úttestről, majd a kibetonozott vízelvezető árok peremén fennakadt. A vádlottal szemben a helyszínen intézkedő rendőrök alkoholszondát alkalmaztak, amely pozitív értéket mutatott, a nő súlyosan ittas állapotban volt.

A balesetet követően még ugyanazon a napon 20:15 körül a vádlott ittas állapotban megjelent a bocskaikerti vasútállomáson, ahol öngyilkossági szándékkal ráfeküdt a Záhony felől Debrecen irányába közlekedő vonat sínpályájára. Az állomásról Debrecen irányába elinduló vonat mozdonyvezetője intenzív fékezésbe kezdett, mivel a mozdony fényében észlelte, hogy egy személy fekszik a vágányon, a szerelvényt pedig meg tudta állítani anélkül, hogy a síneken fekvő vádlottat elütötte volna. A vonaton ekkor a mozdonyvezetőn kívül egy jegyvizsgáló és 20 utas tartózkodott, az eset során személyi sérülés nem történt.

A vádlott azon magatartásával, hogy ittas állapotban saját testével képezett akadályt a kötött sínpályán haladó vonat előtt és ezzel a mozdonyvezetőt intenzív fékezésre kényszerítette, a vonaton tartózkodók testi épségét is veszélyeztette. A vádlottat a helyszínről a mentőszolgálat munkatársai az egyik debreceni kórházba szállították. Az esemény miatt ugyanezen a vasúti vonalon három vonat is késett.

Süvöltős Zsuzsa bíró az ítélet indokolása során súlyosító körülményként értékelte az ittas állapotban elkövetett járművezetés bűncselekmények rendkívüli elszaporodottságát, ugyanakkor kisebb nyomatékkal – mivel tetten érték –, de enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a vádlott beismerő nyilatkozatot tett.

Az ítéletet mind az ügyészség, mind a vádlott tudomásul vette, így az jogerős.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!