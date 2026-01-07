ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 7. szerda
Vasúti sínek.
Nyitókép: Getty Images/EyeEm Mobile GmbH

Micsoda nap: ittas vezetésen kapták, később pedig vészfékezésre kényszerített egy vonatot

Infostart

Az idősebb nő erősen ittas állapotban ült volán mögé, aminek meg is lett az eredménye. Még aznap este véget akart vetni az életének, ezért a sínekre feküdt, de szerencsére a mozdonyvezető időben észrevette.

A Debreceni Járásbíróság 2026. január 6-án, előkészítő ülésen hirdetett ítéletet annak a vádlottnak az ügyében, aki előbb ittasan vezetett, majd még aznap egy vonat elé feküdt a sínekre. A mozdonyvezető gyors cselekedetének köszönhetően nem történt tragédia – írja közleményében a Debreceni Törvényszék.

Az előkészítő ülés során az ügyész ismertette a vádiratot. Az ügyészség beismerő nyilatkozat, valamint a tárgyaláshoz való jogról történő lemondás esetén a nővel szemben mértékes indítványt tett a büntetés tartamára vonatkozóan. A 60 éves vádlott a vádirattal egyezően elismerte a bűncselekmény elkövetését, a tárgyaláshoz való jogáról pedig lemondott, amit a bíróság elfogadott.

A járásbíróság a nőt ittas járművezetés vétségében és a közlekedés biztonsága elleni bűntettben mondta ki bűnösnek, ezért őt 1 év börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 2 évi próbaidőre felfüggesztett, továbbá a közúti járművezetéstől végleges hatállyal eltiltotta.

Az ítélet szerint a vádlott 2024. szeptember 12-én, 13:30 körül Hajdúhadházon úgy vezette a tulajdonában lévő személygépkocsit, hogy előtte szeszes italt fogyasztott. A nő ittasságánál fogva elveszítette az uralmát az autó felett, lehaladt az úttestről, majd a kibetonozott vízelvezető árok peremén fennakadt. A vádlottal szemben a helyszínen intézkedő rendőrök alkoholszondát alkalmaztak, amely pozitív értéket mutatott, a nő súlyosan ittas állapotban volt.

A balesetet követően még ugyanazon a napon 20:15 körül a vádlott ittas állapotban megjelent a bocskaikerti vasútállomáson, ahol öngyilkossági szándékkal ráfeküdt a Záhony felől Debrecen irányába közlekedő vonat sínpályájára. Az állomásról Debrecen irányába elinduló vonat mozdonyvezetője intenzív fékezésbe kezdett, mivel a mozdony fényében észlelte, hogy egy személy fekszik a vágányon, a szerelvényt pedig meg tudta állítani anélkül, hogy a síneken fekvő vádlottat elütötte volna. A vonaton ekkor a mozdonyvezetőn kívül egy jegyvizsgáló és 20 utas tartózkodott, az eset során személyi sérülés nem történt.

A vádlott azon magatartásával, hogy ittas állapotban saját testével képezett akadályt a kötött sínpályán haladó vonat előtt és ezzel a mozdonyvezetőt intenzív fékezésre kényszerítette, a vonaton tartózkodók testi épségét is veszélyeztette. A vádlottat a helyszínről a mentőszolgálat munkatársai az egyik debreceni kórházba szállították. Az esemény miatt ugyanezen a vasúti vonalon három vonat is késett.

Süvöltős Zsuzsa bíró az ítélet indokolása során súlyosító körülményként értékelte az ittas állapotban elkövetett járművezetés bűncselekmények rendkívüli elszaporodottságát, ugyanakkor kisebb nyomatékkal – mivel tetten érték –, de enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a vádlott beismerő nyilatkozatot tett.

Az ítéletet mind az ügyészség, mind a vádlott tudomásul vette, így az jogerős.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

