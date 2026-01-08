ARÉNA - PODCASTOK
ukrán és cseh zászló
Nyitókép: MicroStockHub/Getty Images

Csehország nem állítja le a lőszerbeszerzést Ukrajnának, de változnak a feltételek

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Csehország továbbra is részt vesz az Ukrajnának szánt nagyszabású lőszerbeszerzési programban, ám az új koalíciós kormány döntése értelmében a projektbe a jövőben már nem kerül a cseh állampolgárok pénzéből egyetlen korona sem.

A Nemzetbiztonsági Tanács szerdai ülése után Andrej Babiš cseh miniszterelnök az X-en tisztázta a helyzetet. Közölte: a program nem áll le, Csehország továbbra is koordinálja a szállításokat, keresi a lőszerforrásokat világszerte, de a pénzügyi felelősséget teljes egészében a nemzetközi partnerek – köztük Németország, Kanada és Hollandia – viselik.

Andrej Babiš úgy fogalmazott: „cseh pénzeket a jövőben nem fektetünk be” a kezdeményezésbe. A cseh kormányhivatal által kiadott közleményben a miniszterelnök azt mondta, hogy

a lőszerbeszerzési kezdeményezésnek átláthatónak és korrupciómentesnek kell lennie.

A döntés egyértelműen a koalíciós egyensúly eredménye. Tomio Okamura, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia, azaz az SPD vezetője korábban teljes leállítást szeretett volna, így a „nulla cseh korona” stratégia a politikai középút szerepét tölti be.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a projekt eddigi sikerei folytatódnak: tavaly közel kétmillió, a kezdeményezés kezdete óta pedig több mint négymillió lövedék jutott el Ukrajnába. A cseh hadiipari cégek továbbra is részt vesznek a munkában, szakértelmükre és nemzetközi kapcsolataikra a partnerországoknak is szükségük van.

A korábbi miniszterelnök, Petr Fiala élesen bírálta az új finanszírozási politikát. Szerinte az, hogy Csehország pénzügyi hozzájárulás nélkül várja a partnerektől a támogatást, hosszú távon diplomáciai problémákat okozhat.

„A diplomáciában nem lehet mindent elvárni a másiktól, miközben mi magunk semmit sem adunk”

– fogalmazott Petr Fiala, aki szerint az új, „takarékos” cseh külpolitikai irány a következő hónapokban eldőlhet, milyen hatással lesz Prága megítélésére a szövetséges országok körében.

Az új kabinet intézkedései a külpolitikai jelképeken is látszanak. A cseh kormányhivatal épülete előtt – ahol 2022 februárja óta lobogott az ukrán zászló – már az Európai Unió zászlaja látható. Az ukrán lobogót az új koalíció csak jelentős események, például az orosz agresszió évfordulója, február 24-e alkalmával tűzi majd ki. Karla Mráčková kormányszóvivő hangsúlyozta: Ukrajna támogatása nem azon múlik, hogy a zászló látható-e a hivatal előtt.

