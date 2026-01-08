ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 8. csütörtök
Vogel Soma a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi vízilabdatornájának negyeddöntőjében játszott Olaszország - Magyarország mérkőzésen a Párizs melletti Nanterre-ben lévő Paris La Défense Arénában 2024. augusztus 7-én.
Nyitókép: Kovács Tamás

Fiatal tehetségek, meglepő kimaradók – itt a szűkített vízilabda EB-keret

Infostart / MTI

Varga Zsolt szövetségi kapitány kihirdette a magyar férfi vízilabda-válogatott Európa-bajnoki keretét: a névsorban ott van Vogel Soma, valamint az Eb-újonc Batizi Benedek is. Vámos Márton a regenerálódásra koncentrál.

Tizenegy szingapúri vb-ezüstérmes szerepel az Eb-csapatban: hozzájuk csatlakozik a tavaly nyári vb-t kihagyó Vogel Soma, két korábbi U20-as világbajnok, Tátrai Dávid és Varga Vince - ők már a zágrábi, Eb-4. fiatal csapatnak is a tagjai voltak 2024 januárjában -, illetve élete első Európa-bajnokságára utazhat a center, Batizi Benedek.

A tavalyi vb-második keretből hiányzik a kapus Mizsei Márton, a fél évvel a vb után a regenerálódásra koncentráló veterán Vámos Márton, a sérült Molnár Erik, illetve a mostani keretszűkítésnél kikerült Burián Gergely.

„Nehéz döntés volt a csapatkijelölés, talán az egyik legnehezebb, hiszen nagyon sok mindent figyelembe kellett vennem: a csapatstruktúrát, a taktikai elemeket a védekezési lehetőségeket" – mondta Varga Zsolt szövetségi kapitány. „Meghallgattam a stábot is, és nem csupán az edző kollégáimat, hiszen egészségi vonatkozásai is voltak a döntéshozatalnak, de végül abban maradtunk, hogy egyik játékosnál sincs olyan kockázat, ami miatt el kellene tekintenem a szerepeltetésétől."

Az együttes párizsi edzőtáborban, egy rotterdami, majd egy trebinjei felkészülési tornával hangolt a kontinensviadalra. „Volt egy nagy ugrás a két torna között, úgy fogalmaznék, mentálisan megérkezett a csapat arra a szintre, amit reméltem. Mindenki megérezte, mi az, aminek működnie kell a védekezésben, hogy ott teljes koncentrációval, mindenen átmenve oldja meg mindenki a feladatát, és ebből indulhatnak olyan jó támadások, amelyekből elég sokat láthattunk. Volt egy látható fejlődési íve a felkészülésnek, ez az az út, amelyen haladnunk kell tovább az Európa-bajnokságon " – emelte ki Varga Zsolt.

Az Eb-n szombaton a franciákkal, hétfőn a montenegróiakkal, két nappal később pedig a máltaiakkal játszik csoportmérkőzést a nemzeti csapat. Az új rendszerben az első két találkozónak is komoly tétje van, ugyanis a négyesből három gárda lép tovább úgy, hogy viszi magával az egymás elleni eredményeket a kétszer hatcsapatos középdöntőbe, ahonnan az első kettő jut majd az elődöntőbe.

Forrás: Facebook/VLV - magyar férfi vízilabda-válogatott
Forrás: Facebook/VLV - magyar férfi vízilabda-válogatott

