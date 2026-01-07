Elbújt az üzletben, hogy zárás után ki tudja üríteni a kasszát, de fennakadt a kerítésen

Egy biztonsági szolgálathoz érkezett jelzés január 6-án nem sokkal 21 óra után. Egy debreceni élelmiszerboltban szólalt meg a riasztó, ezért a cég munkatársai az üzlethez siettek – írja beszámolójában a rendőrség. Sokat nem kellett keresgélniük, mivel már a parkolóban szembe találták magukat egy fiatalemberrel, azonnal értesítették a rendőrséget.

A járőrök igazoltatták a 20 éves férfit, a ruházatában pedig 50 ezer forint készpénzt találtak.

Mint kiderült, zárás előtt megbújt a vásárlótérben, majd a kasszákból kivette a váltópénzt, ekkor szólalt meg a riasztó. Azonnal szaporázni kezdte a lépeseit és a raktár ablakán keresztül kimászott a parkolóba, itt viszont zárt kapuk várták. Megpróbált ugyan kimászni, de felakadt, újabb próbálkozásra pedig nem maradt lehetősége, mert megérkezett a járőrszolgálat.

A nyomozók lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként a rendőrkapitányságon, részletes beismerő vallomást tett.