Man in handcuffs
Nyitókép: FOTOKITA/Getty Images

Elbújt az üzletben, hogy zárás után ki tudja üríteni a kasszát, de fennakadt a kerítésen

Infostart

A fiatalember pár tízezer forintot tudott magához venni, mielőtt megszólalt a riasztó, a biztonsági szolgálat emberei elől viszont már nem sikerült elmenekülnie.

Egy biztonsági szolgálathoz érkezett jelzés január 6-án nem sokkal 21 óra után. Egy debreceni élelmiszerboltban szólalt meg a riasztó, ezért a cég munkatársai az üzlethez siettek – írja beszámolójában a rendőrség. Sokat nem kellett keresgélniük, mivel már a parkolóban szembe találták magukat egy fiatalemberrel, azonnal értesítették a rendőrséget.

A járőrök igazoltatták a 20 éves férfit, a ruházatában pedig 50 ezer forint készpénzt találtak.

Mint kiderült, zárás előtt megbújt a vásárlótérben, majd a kasszákból kivette a váltópénzt, ekkor szólalt meg a riasztó. Azonnal szaporázni kezdte a lépeseit és a raktár ablakán keresztül kimászott a parkolóba, itt viszont zárt kapuk várták. Megpróbált ugyan kimászni, de felakadt, újabb próbálkozásra pedig nem maradt lehetősége, mert megérkezett a járőrszolgálat.

A nyomozók lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként a rendőrkapitányságon, részletes beismerő vallomást tett.

A franciák és a britek 30 ezer katonát állomásoztatnának Nyugat-Ukrajnában: közös nyilatkozatban összegezte az európai tettre készek koalíciója, milyen biztonsági garanciákkal támogatnák Ukrajna biztonságát a háború lezárása után. A párizsi találkozón megállapodás született egy tűzszünet-ellenőrzési mechanizmus létrehozásról és békefenntartók küldéséről Nyugat-Ukrajnába – mondta az InfoRádióban Bendarzsevszkij Anton.
 

