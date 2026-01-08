Új fejezetet nyit Japán a hidrogénszállításban

A 40 ezer köbméter kapacitású cseppfolyósított hidrogénszállító hajó a Kawasaki nyugat-japán üzemében épül meg. A Portfolio cikke szerint a Japan Suiso Energy a kormány által támogatott Zöld Innovációs Alap projektjének üzemeltetője. A program célja, hogy bemutassa a cseppfolyósított hidrogén be- és kirakodását hajóról szárazföldi bázisokra, valamint óceáni próbaútvonalakon tesztelje a technológiát a 2031 márciusában záruló pénzügyi év végéig.

A Reuters felidézi, hogy a Kawasaki 2021-ben építette meg a világ első, cseppfolyósított hidrogén szállítására alkalmas hajóját, az 1250 köbméteres Suiso Frontiert. A vállalat a következő évben egy japán–ausztrál kísérleti program keretében bizonyította, hogy a cseppfolyósított hidrogén biztonságosan szállítható Japánba.

A Kawasaki Heavy Industries célja, hogy a cseppfolyósított földgáz szállításában elért sikereit megismételje a hidrogén területén is, amely kulcsszerepet kaphat az ipar dekarbonizációjában és a globális energiaátmenetben.

Az új hajót a 2030-as évekre prognosztizált globális hidrogénkereslet kiszolgálására, valamint a kereskedelmi célú hidrogén-ellátási láncok kiépítésének támogatására tervezték.