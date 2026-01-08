ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 8. csütörtök
Egy fekete Hummer terepjáró egy parkolóban.
Nyitókép: Unsplash

Most bárki megveheti a Balaton-jég alá szakadt Hummer-legendát

Infostart

A terepjáró 2012-ben vált híressé, amikor Balatonakarattyánál beszakadt alatta a tó jege. Az eladó szerint a jármű jó állapotban van, mindennapi használatra alkalmas.

„Eladóvá vált a világ leghíresebb balatoni Hummerje!” – szúrta ki a Használtautó.hu hirdetését az Index. A feltöltött képek tanúsága szerint ez volt az egyik a két Hummer közül amely alatt 2012-ben beszakadt a jég, amikor ráhajtottak a befagyott Balatonra.

Az eladó azt írja, a közel 6 literes motorral rendelkező városi terepjáró „üzemképes és tökéletes állapotban van mindennapi használatra is”.

Mint arról annak idején az Infostart is beszámolt, 2012. februárjában két terepjáró alatt is beszakadt a 10-15 centiméteres jég a balatonakarattyai strandon. Az eset egy hétfő esete történt, először csak egy autó ment a jégre, amikor ez a vízbe került, értesítette ismerősét, hogy húzza ki, azonban a második jármű is a vízbe került.

Az autókat végül egy balatonfűzfői vállalkozó segítségével, speciális eszközökkel sikerült kijuttatni a vízből. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság közleménye szerint a járművek a parttól 30 méterre szakadtak be a körülbelül 80-100 centiméter mély vízbe.

(A nyitókép illusztráció.)

