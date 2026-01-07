ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 7. szerda
Car tires in snow.
Nyitókép: Pannonia/Getty Images

Szakértő: ennyi hó már a téli guminak is sok, inkább a tömegközlekedést válasszuk

Infostart / InfoRádió - Domanits András

A jövő héten még hidegebb lesz, ezért ehhez a lehűléshez alkalmazkodva kell kezelni a nyomást az abroncsokban, mert csak megfelelő nyomásérték alatt működik jól a gumi – mondta az InfoRádióban a Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke. Morenth Péter szerint nagyobb mennyiségű hó esetén már az sem vehető teljesen biztosra, hogy a téli abroncs megfelelő segítséget tud nyújtani, ezért érdemesebb a tömegközlekedést választani.

Van az a hómennyiség, ami már a téli gumiabroncs számára is sok, és akár Magyarországon is lehetnek olyan hegyi utak, amelyeken ajánlott a hólánc használata – mondta az InfoRádióban a Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke. Mint fogalmazott, a téli abroncs rendelkezik mindazokkal az adottságokkal, amelyek biztosítják, hogy az autó megfelelő módon, biztonságosan és hatékonyan tudjon közlekedni a havas, csúszós utakon. A téli gumi futófelületén apró, hullámos bevágások vannak. Ezek az úgynevezett lamellák, amelyek a fogakhoz vagy a karmokhoz hasonlóan belekapaszkodnak a csúszós felületbe, amikor az abroncs érintkezik a havas, jeges úttal, ezzel pedig nagyban elősegítik a jobb tapadást.

Morenth Péter figyelmeztetett, hogy az előrejelzések alapján a jövő héten még nagyobb mértékű hőmérséklet-csökkenés várható, ezért ehhez a lehűléshez alkalmazkodva kell kezelni a nyomást az abroncsokban, mert

csak megfelelő nyomásérték alatt működik megfelelően a gumi.

Ezt az értéket nemcsak a hőmérséklet befolyásolja, hanem a légnyomás is, valamint az is, hogy mennyi csomag van a kocsiban, illetve hányan utaznak benne. A Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke hozzátette: a szakemberektől és a töltőállomásokon dolgozó munkatársaktól érdemes segítséget vagy tájékoztatást kérni ezzel kapcsolatban.

Morenth Péter szerint az adott út minőségétől és tulajdonságaitól, adottságaitól függ, hogy a télies, havas időben a laposabb, így jobban szétterülő kerék a megfelelő vagy a kemény gumi, amin jobban kitágulnak a lamellák. Nem mindegy, hogy letisztított vagy hóval teli úton kell haladni. Hozzátette: a napokban olyan mennyiségű hó esett és akkora hóréteg alakult ki, hogy már az a legjobb, ha „letesszük az autót és tömegközlekedésre váltunk, mert

egyes helyzetekben, nagyobb mennyiségű hó esetén már az sem vehető teljesen biztosra, hogy a téli abroncs megfelelő segítséget tud nyújtani”.

Ez természetesen függ az adott autó teljesítményétől, vagyis attól, hogy extrém időjárási körülmények és kedvezőtlen útviszonyok között mennyire tudja leküzdeni a havat.

Sokan a tél beköszöntével csak legyintenek, és azt mondják, nincs szükség téli gumira, mert régen is lehetett nélküle autóval közlekedni, és akkoriban még nagyobb havak is voltak. Morent Péter szerint ebben van némi igazság, mert az ő édesapja is a régebbi, diagonál típusú gumiabronccsal közlekedett anno télen, havas időben. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy

a mai autótípusok már sokkal nehezebbek és nagyobbak, nagyobb terhelést kapnak, illetve sokkal nagyobb nyomatékkal működnek, mint a korábbi járművek.

A Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke külön kitért azokra, akik nemrég szerezték meg a jogosítványukat és még rutintalanok a vezetésben. Nekik azt javasolja, ne most gyakoroljanak és ne a mostani időjárási körülmények között akarják megismerni az útviszonyokat. Csak azoknak javasolja az autóval való közlekedést ebben az időszakban, akik megfelelő tapasztalattal rendelkeznek és jól ismerik az autójukat, annak teljesítményét. Nem szabad megfeledkezni a kiegészítőkről, szerszámokról sem, amelyek havas időben sokat segíthetnek. Emlékeztetett, hogy régen ásó, lapát és homok is be volt készítve a csomagtartóba, hogy ha az autó elakad, akkor lehessen mihez nyúlni.

Ha nagyobb, hosszabb út vár ránk, akkor megfelelő mennyiségű élelmiszerre, folyadékra is érdemes gondolni, illetve a nagy hidegben a takaró is jól jön, hogy meg ne fázzunk.

Bár most – főleg a városokban – inkább latyakosak az utak, Morenth Péter szerint a hegyvidékeken akár hóláncra is szükség lehet ezekben a napokban. A le- és a felszerelés elég macerás dolog, illetve ha letisztított útszakaszokon tudunk haladni, akkor nem is kell hólánc, de azért a mostani extrém helyzetben erre is gondolni kell. A szakértő kiemelte: ma már többféle hólánctípus létezik, nemcsak fém alapú, hanem vannak már műanyagból és különféle textíliákból készülők is. „Mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy felszereli-e a hóláncot, ha éppen hegyvidéki úton kell autóznia, már ha egyáltalán érdemes vagy biztonságos elindulni ilyen körülmények között” – jegyezte meg a Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke.

Autó

közlekedés

autó

téli gumi

abroncs

hólánc

hóhelyzet

magyar gumiabroncs szövetség

morenth péter

Szakértő: ennyi hó már a téli guminak is sok, inkább a tömegközlekedést válasszuk

Szakértő: ennyi hó már a téli guminak is sok, inkább a tömegközlekedést válasszuk
A jövő héten még hidegebb lesz, ezért ehhez a lehűléshez alkalmazkodva kell kezelni a nyomást az abroncsokban, mert csak megfelelő nyomásérték alatt működik jól a gumi – mondta az InfoRádióban a Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke. Morenth Péter szerint nagyobb mennyiségű hó esetén már az sem vehető teljesen biztosra, hogy a téli abroncs megfelelő segítséget tud nyújtani, ezért érdemesebb a tömegközlekedést választani.
 

Wagner Péter a Venezuelában történtekről: olyan dolgokra kell felkészülnünk, amilyeneket még nem láttunk

Látványos videó: így vonul át a havazás második hulláma Magyarországon – már jön a harmadik

Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
 
inforadio
ARÉNA
2026.01.07. szerda, 18:00
Nagy Márton
nemzetgazdasági miniszter
Készül a titkos terv: Európa már arra készül, hogy akár Amerika is megtámadhat minket

Készül a titkos terv: Európa már arra készül, hogy akár Amerika is megtámadhat minket

A NATO egyes európai tagállamai, köztük Németország és Franciaország, elkezdtek dolgozni egy terven arra az esetre, ha az Egyesült Államok fegyverrel próbálja megszerezni Grönlandot, ezzel lényegében megtámadva Dániát – írta meg a Reuters.

Óriási egészségügyi veszélyt rejt az extrém hideg: figyelmeztet az NNGYK, ezekre kell nagyon odafigyelni

Óriási egészségügyi veszélyt rejt az extrém hideg: figyelmeztet az NNGYK, ezekre kell nagyon odafigyelni

A kihűlést gyakran figyelmeztető tünetek előzik meg, mint a végtagfájdalom, a mozgás lelassulása és a figyelem csökkenése.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
White House to hold briefing after US seizes Russian-flagged tanker in Atlantic

White House to hold briefing after US seizes Russian-flagged tanker in Atlantic

The UK said it gave support to the operation, while the US confirmed it had also seized a second vessel linked to Venezuela in the Caribbean Sea.

2026. január 7. 11:43
A benzin és a gázolaj ára is ugyanarra indul el csütörtökön
2026. január 7. 06:24
Jégbombáktól retteghetnek most az autósok
