Itt vannak a Mol-tűz utáni mérési adatok

A Mol százhalombattai Dunai Finomítójában kitört hétfő éjjeli tűz után közzétette a katasztrófavédelem mobil laboratóriumainak méréseit Érd polgármestere, Csőzik László a Facebook-oldalán - vette észre a szeretlekmagyarorszag.hu.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a tüzet már lokalizálták, a tűzoltók ugyanakkor még dolgoznak, közben elkezdték a finomító újraindítását is. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.

A katasztrófavédelem folyamatosan monitorozza a levegő minőségét. Pulay Krisztián, a Mol termelési igazgatója a vállalat rendkívüli sajtótájékoztatóján azt mondta: „egészségügyi határérték feletti szintet nem mértek. A kerítésen kívül és belül is mértek, és semmilyen határérték-túllépést nem tapasztaltak”.

Az Érd polgármestere általa megosztott táblázatban nemcsak közvetlenül az üzem területén mért adatokat látni, hanem a környező településekét is. A polgármester megerősítette, hogy az adatok szerint a levegőben az egészségügyi határértékeket el nem érő értékben voltak kimutathatóak az égés során keletkező gázok.