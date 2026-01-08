ARÉNA - PODCASTOK
traffic jams in the city, road, rush hour közlekedés, forgalom, autó, autók, torlódás, dugó
Nyitókép: Jung Getty/Getty Images

Tanulságos videón mutatja meg az MKIF, miért fontos a követési távolság

Infostart

Az M3-as autópályán készült felvétel tanúsága alapján a két autó között nem volt meg a minimális, két másodperces távolság.

Két kamerafelvétel is jól mutatja, milyen gyorsan válhat veszélyessé a közlekedés autópályán – írja a hvg.hu az MKIF Zrt. posztja alapján. A videón két egymást követő eset is látható az M3-asról.

Az első esetnél még nem történt baleset, azonban a járművek közötti követési távolság láthatóan nem volt elég ahhoz, hogy adott esetben biztonságosan meg tudjanak állni.

A második eset már nem végződik ilyen szerencsésen. Az autópályán úgynevezett fantomdugó alakult ki, amelyet az egyik autós – feltehetően a nem megfelelő követési távolság miatt – túl későn vett észre. Az ütközés következtében több járművet is egymásnak tolt.

Az alkalmat megragadva a szakemberek ezúttal is hangsúlyozták: „A követési távolság betartása nem puszta formalitás. Ha túl közel haladunk az előttünk lévő járműhöz, nincs elegendő idő reagálni egy váratlan fékezésre, balesetre vagy forgalmi torlódásra”.

A közlekedésbiztonsági ajánlások szerint autópályán az ideális követési távolság legalább két másodperc. Ez az a minimális idő, amely esélyt ad a döntésre és teret a manőverezésre – teszik hozzá.

