2026. január 8. csütörtök
BYD Seal típusú elektromos autó a BYD autóátadó ünnepségén a Puskás Arénában 2024. február 23-án. A világ legnagyobb elektromos autógyártójának számító kínai vállalat több milliárd eurós, több ezer új munkahelyet létrehozó óriásberuházással Szegeden épít gyárat.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Felforgathatja az elektromosautó-piacot a kínai óriás bejelentése

Infostart

A BYD Magyarországon 8 évre vagy 250 000 km-re bővíti a Blade akkumulátor garanciáját.

A BYD jelentős lépést tett a magyar elektromosautó-piacon: a gyártó 8 évre vagy 250 000 kilométerre bővíti saját fejlesztésű Blade akkumulátorának garanciáját, miközben vállalja, hogy az időszak végén is legalább 70 százalékos kapacitás áll rendelkezésre.

A döntés különösen fontos, mert visszamenőlegesen is érvényes, vagyis a már forgalomban lévő BYD elektromos és Super DM plug-in hibrid modellek tulajdonosai is automatikusan megkapják ezt az előnyt Magyarországon – hívja fel a figyelmet az e-cars.hu.

A kiterjesztett akkumulátorgarancia egyik legnagyobb erőssége, hogy nem igényel külön regisztrációt vagy ügyintézést.

Minden jogosult magyar BYD-tulajdonos automatikusan részesül a hosszabb garanciában,

legyen szó tisztán elektromos modellről vagy Super DM plug-in hibridről. Ez a megoldás egyértelmű jelzés a vásárlók felé: a BYD nemcsak értékesít, hanem hosszú távon is vállalja a felelősséget a technológiájáért.

A Blade akkumulátor a BYD egyik legfontosabb technológiai újítása, amely lítium-vas-foszfát (LFP) kémiára épül. Ez a megoldás nemcsak tartósabb, hanem lényegesen biztonságosabb is a hagyományos lítiumion-akkumulátoroknál, miközben nem használ ritkafémeket, például nikkelt vagy kobaltot.

A szakportál szerint az évre vagy 250 000 kilométerre kiterjesztett Blade akkumulátor-garancia egyértelműen jelzi, hogy a BYD hosszú távra tervez Magyarországon, és komolyan veszi a vásárlói bizalmat. A lépés nemcsak a jelenlegi tulajdonosok számára megnyugtató, hanem az elektromos autó vásárlását fontolgatók számára is komoly döntési érv lehet.

