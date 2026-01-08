ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.62
usd:
329.3
bux:
116560.1
2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
POLAND - 2025/11/26: In this photo illustration, a silhouetted individual is seen holding a mobile phone with a Grok logo displayed in the background
Nyitókép: Getty Images/SOPA Images/LightRocket

Hatalmas a felháborodás az X vetkőztetős AI funkciója miatt

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Egyre több ország hatóságai indítanak vizsgálatot az X platformhoz kapcsolt Grok nevű mesterséges intelligencia alkalmazás ellen, mivel olyan szexuális tartalmú képeket állított elő, amelyek nők mellett gyerekeket is ábrázoltak. Az EU, India, Malajzia és az Egyesült Államok is ultimátumot adott az X-nek az illegális tartalmak miatt.

Több országban eljárás indult az ügyben, Nagy-Britanniában pedig a médiaszabályozó hatóság, az Ofcom adatokat kért be az X-től a Grok működéséről. Brazíliában egy parlamenti képviselő egyenesen odáig ment, hogy az AI-robot felfüggesztését kérte.

Az ok, az Elon Musk tulajdonát képező X platform saját mesterséges intelligenciáját egyre többen használják szexuális tartalmak létrehozására – például arra, hogy „vetkőztesse le” a feltöltött fotókon látható nőket – azok beleegyezése nélkül. A legismertebb „áldozat” Katalin hercegnő, az angol trónörökös felesége. A Grok a múlt héten már bocsánatkérésre kényszerült, amikor két kiskorú lány fényképét is manipulálták vele. A gondot csak tetézte, hogy Musk cége nemrég frissítette a Grok Imagine funkciót, amely egyszerűbbé tette a szöveges utasításokkal – promtokkal – indított képgenerálást.

Az Európai Bizottság szóvivője, Thomas Regnier hétfőn úgy fogalmazott: az ügyet mélyrehatóan vizsgálják, és tisztában vannak azzal, hogy az X és a Grok úgynevezett „pikáns módban” is használható, amely szexuális tartalmakat, köztük gyerekekre emlékeztető képeket is eredményez. Regnier szerint ez nem provokatív, hanem illegális, elfogadhatatlan és Európában nincs helye.

Indiában az elektronikai és informatikai minisztérium hétfőig adott határidőt az X-nek egy átfogó vizsgálatra. Malajziában a távközlési hatóság nyomoz, és beidézi a cég képviselőit. Az Egyesült Államokban pedig egy civilszervezet, a Szexuális Kizsákmányolás Elleni Központ szólította fel az igazságügyi minisztériumot és a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságot, hogy indítsanak vizsgálatot.

Az amerikai igazságügyi minisztérium közölte: rendkívül komolyan veszik az AI által generált gyerekpornográf tartalmakat, és minden elkövetőt felelősségre vonnak.

A hatóság nem kívánt nyilatkozni, az xAI pedig egy automatikus válaszon túl nem kommentálta az ügyet. Az X először szombaton adott ki hivatalos közleményt, amelyben azt írta: eltávolítják az illegális tartalmakat, véglegesen felfüggesztik az érintett fiókokat, és együttműködnek a hatóságokkal.

Alapvető blokkolás hiánya

Elon Musk külön bejegyzésben jelezte: aki a Grokot illegális tartalom előállítására használja, ugyanolyan következményekre számíthat, mintha saját maga töltene fel ilyen anyagot. Bírálói viszont megjegyzik: az X-nek korábban is voltak vitatott esetei gyerekeket ábrázoló szexuális tartalmak kezelésében. Azt, hogy milyen bizarr helyzeteket kreál a technológia az is bizonyítja, hogy a napokban maga a Grok kért bocsánatot a két fiatalkorú lányt ábrázoló képért és elismerte, hogy hiba volt a védelmi rendszerekben.

Egy mesterséges intelligenciával foglalkozó cég vezetője szerint az xAI elmulasztotta a legalapvetőbb védelmek beépítését, amelyek például automatikusan blokkolhatták volna a gyerekeket vagy részleges meztelenséget ábrázoló képeket. A botrány mindeközben nem vetette vissza a platform népszerűségét. Egy elemzőcég adatai szerint a Grok letöltései január eleje óta több mint ötven százalékkal nőttek, míg az X letöltései három nap alatt negyedével emelkedtek.

Kezdőlap    Tudósítóink    Hatalmas a felháborodás az X vetkőztetős AI funkciója miatt

elon musk

x

grok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő az ukrajnai békefenntartókról: Moszkva beleegyezése nélkül nem sokat érnek a biztonsági garanciák

Szakértő az ukrajnai békefenntartókról: Moszkva beleegyezése nélkül nem sokat érnek a biztonsági garanciák
A franciák és a britek 30 ezer katonát állomásoztatnának Nyugat-Ukrajnában: közös nyilatkozatban összegezte az európai tettre készek koalíciója, milyen biztonsági garanciákkal támogatnák Ukrajna biztonságát a háború lezárása után. A párizsi találkozón megállapodás született egy tűzszünet-ellenőrzési mechanizmus létrehozásról és békefenntartók küldéséről Nyugat-Ukrajnába – mondta az InfoRádióban Bendarzsevszkij Anton.
 

Nem is olyan egyszerű a németeknek katonai szerepet vállalniuk Ukrajnában

Szakértő: ennyi hó már a téli guminak is sok, inkább a tömegközlekedést válasszuk

Szakértő: ennyi hó már a téli guminak is sok, inkább a tömegközlekedést válasszuk

A jövő héten még hidegebb lesz, ezért ehhez a lehűléshez alkalmazkodva kell kezelni a nyomást az abroncsokban, mert csak megfelelő nyomásérték alatt működik jól a gumi – mondta az InfoRádióban a Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke. Morenth Péter szerint nagyobb mennyiségű hó esetén már az sem vehető teljesen biztosra, hogy a téli abroncs megfelelő segítséget tud nyújtani.
 

Kamerák előtt tájékoztatták Orbán Viktort – kiderült, mi most a legfőbb veszély

Hétfőig ingyenes a közlekedés és parkolás – mutatjuk, hogy hol

Sokfelé 30 centinél is vastagabb a hó, de jön a harmadik hullám – itt vannak a részletek

Felfordul az ingatlanpiac
Megvan, miért vehetnek idén a vevők inkább újat, mint használtat

Vihar előtti csend jellemzi a hazai ingatlanpiacot 2026 elején az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint, a használt és az új építésű lakások ára közti olló pedig zárul. Az is sejthető, mi történt a családi asztaloknál karácsonykor.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.08. csütörtök, 18:00
Nagy István
agrárminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elfogyott a lendület, mínuszban zárt Amerika

Elfogyott a lendület, mínuszban zárt Amerika

Jól teljesítettek az elmúlt napokban a tőzsdék, tegnap az USA-ban rekordokat döntöttek a vezető részvényindexek, Ázsiában viszont inkább negatív mozgások voltak ma jellemzők. A befektetők a geopolitikai eseményekre figyelnek, az USA venezuelai akciója után a Trump-adminisztráció több opciót is vizsgál Grönland megszerezése érdekében - eközben pedig zajlanak a tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról is. A geopolitikai bizonytalanság közepette az európai indexek vegyes elmozdulásokat mutatnak, a magyar piac viszont újabb történelmi csúcsot állított be. Az USA-bana Nasdaq tudott csak nagyon enyhe pluszban zárni, a másik két index mínuszosan tért nyugovóra, megtörve ezzel az év eleje óta tartó lendületet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció

Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció

A Pénzcentrum gazdasági elemzőket kérdezett arról, mi várhat hazánkra 2026-ban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US immigration agent fatally shoots woman in Minneapolis

US immigration agent fatally shoots woman in Minneapolis

Trump says the woman was attempting to run over ICE agents. Local leaders disagree.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 7. 15:34
Önfeljelentések a Beneš-dekrétumok kapcsán – A Felvidék nem fogja lenyelni a jogi változásokat
2026. január 7. 13:47
Andrej Babis: a béke kulcsa nem Európában, hanem Washingtonban van
×
×
×
×